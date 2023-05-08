В Україні прийняли державний стандарт для біометану

Біометан в силу свого походження містить компоненти, яких немає у природному газі

Розробкою стандарту займався технічний комітет стандартизації Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

Державне підприємство «УкрНДНЦ» прийняло державний стандарт щодо закачування біометану в газові мережі – як розподільні, так і магістральні. У документі детально визначені технічні характеристики біометану для подачі в мережу. Він був розроблений відповідно до вимог ЄС фахівцями Регіональної газової компанії.

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Новий стандарт відповідає базовому технічному стандарту ЄС, який використовується для визначення вимог до якості біометану та вмісту у ньому хімічних сполук. Відтепер ДСТУ EN 16723-1:2023 «Природний газ і біометан в транспорті та біометан для закачування в мережу природного газу» став частиною українського законодавства. На його основі видаватимуться технічні умови на приєднання біометанових заводів до газорозподільних мереж.

Цей державний стандарт, затверджений ДП «УкрНДНЦ». Усі оператори мереж можуть використовувати його в роботі. Це важливо з точки зору розвитку ринку та технічного удосконалення процедур і регламентів, що завжди було однією із ключових цілей РГК як виробничо-технологічної компанії.

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«Біометан в силу свого походження містить компоненти, яких немає у природному газі – наприклад, кремній, амоній, фторовані сполуки тощо. Вони можуть впливати на газорозподільну систему. Українське законодавство донедавна не враховувало ці специфічні якості біометану», – зазначив керівник напрямку декарбонізації РГК Ігор Гоцик.

Уніфікація вимог до якості біометану із європейським стандартом є важливим кроком для створення умов для експорту біометану до країн Європи та подальшої інтеграції газових ринків. Біометан є стійким декарбонізованим видом енергії, і Україна, перебуваючи на початку розвитку ринку, має закладати фундамент розвитку у відповідності до прийнятих стандартів ЄС.

Розробкою стандарту займався технічний комітет стандартизації Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (ІФНТУНГ) за участі фахівців АТ «Житомиргаз» та технічного комітету РГК. Документ набуде чинності з 1 листопада 2023 року.