Окупанти атакували Чернігівщину та Сумщину ракетами й керованими авіабомбами

Окупанти застосовували керовані авіабомби, міномети, артилерію та ракети з гелікоптера

Російські окупанти всю ніч обстрілювали прикордонні райони Чернігівської та Сумської областей. Про це повідомляє Оперативне командування «Північ».

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Так, із 21:00 28 квітня до 08:00 29 квітня російські війська обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської області ще 11 разів.

«Застосовували керовані авіабомби, міномети, артилерію та ракети з гелікоптера», - повідомляє ОК «Північ».

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У результаті влучання авіабомби в с. Семенівка пошкоджено шість будинків. Троє цивільних мешканців поранені.

В інших випадках ударів про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Нагадаємо, триває 430-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби здійснив 48 атак на зазначених ділянках фронту. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, наші воїни мужньо тримають оборону.

На Сіверському та Слобожанському напрямках зберігається військова присутність противника у прикордонних з Україною районах РФ.