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Олексій Панич Член Українського центру Міжнародного ПЕН-клубу

Чому російський народ не є жертвою путінського режиму

glavcom.ua
Росіяни, на жаль, підтримують Путіна
фото з відкритих джерел

Кількість адекватних росіян мізерна за російськими масштабами

Наші щиро проукраїнські друзі на Заході (зокрема, у Франції та Німеччині) досить регулярно твердять, що Путін тероризує не лише українців, а й росіян, тому обидва народи – це «жертви путінського режиму».

Це не просто ілюзія чи wishful thinking. Насправді для такого твердження є певні емпіричні підстави. Але хибно розтлумачені.

В Росії справді є (частково вже «були») нормальні, проукраїнські люди з досить адекватним мисленням. Так, вони зазнавали й зазнають утисків та залякувань; зараз деякі з них вже за кордоном, а інші за ґратами. Наші друзі, на підтвердження своєї тези, часто можуть назвати конкретні прізвища постраждалих росіян.

Проблема в тому, що кількість таких адекватних росіян настільки мізерна за російськими масштабами, що їх точно не можна вважати «російським народом» чи квінтесенцією такого. Ось на цьому кроці й відбувається фатальна помилка тлумачення.

Російський народ – це всі ті росіяни, які (а) понад усе прагнуть зберегти свою нинішню імперську державу, і тому (б) так чи інакше підтримують Путіна, бо розуміють (або нутром відчувають) що тут його та їхні інтереси збігаються. Цей народ Путіну непотрібно утискати: всі розходження тут можуть бути лише на рівні тактики, не стратегії.

Змінити цей імперський народ можна лише в один спосіб: розколоти імперію так, щоби центр політичного життя перемістився з Кремля в російські регіони. В такому разі замість «російського народу» ми отримаємо цілу низку «російських народів». І оце вже буде зовсім інша історія.

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Теги: історія путін росіяни війна пропаганда

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