Експертиза за 250 тис. грн: завідувачка лабораторії в Києві постане перед судом

Жінка вимагала та отримала від приватного підприємця гроші за пришвидшення видачі результатів експертизи щодо відповідності дезінфектора встановленим нормам

Під час слідчих дій поліцейські вилучили гроші, отримані від потерпілого, та документи щодо проведеного лабораторного дослідження

У Києві судитимуть завідувачку державної медичної установи, яка вимагала майже чверть мільйона гривень за експертний висновок щодо якості дезінфекційного засобу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Слідчі столичного главку поліції спільно із співробітниками Служби безпеки України викрили службову особу одного з підрозділів Національної академії медичних наук України в отриманні неправомірної вигоди.

Слідчі столичного главку поліції спільно із співробітниками Служби безпеки України викрили службову особу одного з підрозділів Національної академії медичних наук України в отриманні неправомірної вигоди фото: Національна поліція України/Facebook

За даними слідства, завідувачка лабораторії контролю якості та безпеки продукції вимагала від підприємця майже 250 тис. грн за прискорення видачі результатів експертного дослідження дезінфекційного засобу, необхідного для подальшої реалізації товару.

Повідомляється, що правоохоронці затримали жінку в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання неправомірної вигоди. Під час слідчих дій поліцейські вилучили гроші, отримані від потерпілого, та документи щодо проведеного лабораторного дослідження.

Поліцейські вилучили гроші, отримані від потерпілого, та документи щодо проведеного лабораторного дослідження фото: Національна поліціяУкраїни

Слідчі за процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомили зловмисниці про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України – прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Наразі досудове розслідування завершено.

Слідчі скерували обвинувальний акт до суду. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

