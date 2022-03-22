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    Думки вголос

    Як Кнесет сприйняв дуже гостре звернення Зеленського

    • Ольга Василевська-Смаглюк

      українська журналістка, народна депутатка України IX скл. від партії «Слуга народу»

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    Чому Ізраїль, на рівні влади, не поспішає повноцінно підтримати Україну? - Як Кнесет сприйняв дуже гостре звернення Зеленського
    Чому Ізраїль, на рівні влади, не поспішає повноцінно підтримати Україну?
    фото з відкритих джерел

    У Ізраїлі досі вважають, що в усьому винен лише Путін

    Мовою оригіналу

    Об обращении нашего Президента Кнессету

    Поскольку внутренних комментаторов хватает, бросила свои силы на общение с инопрессой. За три недели я дала десятки интервью Израильским СМИ. В день порядка семи включений на радио и ТВ.

    Сегодня меня спросила ведущая из Израиля: вот вы щемите русских. А виноваты же не они, а Путин. Почему бы вам не обняться с русскими в едином демократическом порыве, они же ваши братья?

    Чтоб ответить ведущей, я предложила ей обняться с братьями-палестинцами. Ведь расклад похожий.

    В Кнессете не восприняли выступление Зеленского

    Они считают, что «денацификация» по рецепту Путина – это не Холокост по рецепту Гитлера. Аргумент? Украинцев не сжигают в газовых камерах.

    Но я напомню, что Холокост начался не с Аушвица и не с Биркенау. Он начался с гонений. Он начался с убийств и преследований. С братских могил, как СЕГОДНЯ в Буче.

    И с лимитов на еврейских беженцев от стран Европы и Австралии. В Великобритании разрешили только «киндертранспорт» 10 тысяч еврейских детей БЕЗ родителей. Видели фото украинского мальчика, который сам дошёл из Запорожья до границы со Словакией? Вот ОНО.

    Холокост произошёл из подавления сопротивления. С вывоза людей в лагеря. Кто знает, что с украинцами, которых вывозят в Гомель? Кто определит дальнейшую судьбу тысяч детей, стариков, женщин, которых насильно вывезли в Беларусь? Массовые изнасилования украинских женщин кадыровцами – это не окончательное решение украинского вопроса? Умершие от истощения в подвалах дети – это ещё не ОНО?

    Вот об этом я говорю израильским властям.

    Да, нам нужен Железный купол. Да, нам противны лимиты на украинских беженцев. Да, мы считаем, что молчание – знак согласия с насилием, захваченными атомными станциями, растерзанными детьми, мам которых расстреляли в попытке их спасти.

    Но главное не купол, не лимиты. Признайте, уважаемые власти Государства Израиль, что действия путина – геноцид украинцев.

    Во время Второй мировой никто не смог сохранить молчание и нейтралитет. Рано или поздно все определились. История повторяется.

    Спасибо, что даёте возможность говорить об этом, израильские журналисты. Это уже очень важно. Да, правда неприятна. Но вы знаете, что с ней делать. Гены подскажут.

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    Джерело: блог Ольги Василевської-Смаглюк

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    Теги: росія окупанти Ізраїль війна Володимир Зеленський Україна окупація #stoprussia
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    Як Кнесет сприйняв дуже гостре звернення Зеленського