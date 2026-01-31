Україна продає частину Приватбанку: акції можна буде купити через «Дію»

Акції Приватбанку буде виставлено на продаж за стартовою ціною 300 грн за штуку

Україна планує продати 7% акцій Приватбанку за 18 млрд грн, запустивши перше в історії країни так зване «народне IPO» (Initial Public Offering), до участі в якому будуть допущені фізичні особи. Продаж частки держпідприємства громадянам буде здійснено через цифрові сервіси. Проєкт розроблено ексголовою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Русланом Магомедовим. Як інформує «Главком», про це повідомляє видання Mind.ua.

Як відбудеться продаж акцій Приватбанку і які умови

Акції Приватбанку буде виставлено на продаж за стартовою ціною 300 грн за штуку. З урахуванням того, що загальна кількість акцій банку становить 736 млн, то буде продано 51,5 млн акцій – це 7% всієї емісії на суму 18 млрд грн.

Продаж відбудеться у форматі аукціону через застосунок «Дія» і триватиме місяць. Брати участь зможуть тільки громадяни України, кожен – із однією заявкою. При цьому максимальна сума інвестицій на одну людину становить 400 тис. грн, що еквівалентно купівлі до 1333 акцій за стартовою ціною.

Перед подачею заявки необхідно внести кошти на спеціальний рахунок в одному з держбанків, а саме Укргазбанк, Сенс Банк або Укрексімбанк. Після завершення прийому заявок буде визначено середньозважену ціну акції. Далі всі заявки з ціною, вищою або такою, що дорівнює середній, будуть задоволені, а заявки за ціною, нижчою за середню, відхилять, гроші повернуть.

Акції будуть автоматично зараховані на рахунки в цінних паперах, відкриті в держбанках, і надалі ними можна буде торгувати на українських фондових біржах.

У презентації підкреслюється інвестиційна привабливість Приватбанку. У середньому кожна акція генерує близько 40 грн дивідендів на рік, що відповідає прибутковості близько 10%. У 2025 році очікувана дивідендна дохідність – 12,4%.

Юридичне «очищення» стимулює інвесторів

Автори матеріалу зазначають, що ключовим плюсом для інвесторів стало завершення багаторічних судових процесів. У листопаді 2025 року Високий суд Лондона зобов'язав ексакціонерів Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова компенсувати банку близько $3 млрд збитків. Це зробило Приватбанк юридично «чистим» активом.

Крім того, частковий продаж акцій також стане важливим сигналом для МВФ і IFC, які давно наполягають на скороченні частки держави в банківському секторі.

Також наголошується, що продаж 7% акцій розглядається як пілотний проєкт. Якщо IPO виявиться невдалим – втрати будуть обмеженими. Якщо ж попит виявиться високим, це відкриє дорогу до повноцінної приватизації та залучення стратегічних інвесторів.

Раніше Високий суд Лондона ухвалив рішення на користь Приватбанку у справі про його колишніх власників Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.

Як відомо, Приватбанк подав позов до Високого суду Лондона проти колишніх власників. У грудні 2017 року суд ухвалив рішення про всесвітній арешт активів Коломойського і Боголюбова, а також майна шести компаній, пов'язаних із ними. Рішення суду ґрунтувалося на доказах, згідно з якими Коломойський і Боголюбов вивели з банку близько $2 млрд. Гроші, за даними позивача, переводилися на рахунки компаній, які належали або контролювалися колишніми власниками. Сума вимог Приватбанку становила $2,5 млрд з урахуванням нарахованих відсотків.