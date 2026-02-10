На ремонт електрощитових у столичних будинках виділено 200 млн грн: рішення Київради

Ініціатором подання відповідного проєкту рішення виступила група депутатів з різних політичних сил

Київрада внесла перші зміни до затвердженої наприкінці 2025-го міської цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури на 2026-2028 роки. Депутати погодили виділення 200 млн грн на ремонт електромереж і електрощитових у житлових багатоповерхівках. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на трансляцію засідання Київради.

Під час сьогоднішнього позачергового засідання Київрада погодила внесення змін до Комплексної міської цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури Києва на 2026-2028 роки. Ініціатором подання відповідного проєкту рішення №08/231-114/ПР від 9 лютого 2026 року виступила група депутатів з різних політичних сил. У сесійній залі за його затвердження проголосували 72 депутати.

Згідно з прийнятим рішенням, столична міськрада збільшила обсяги цієї програми з 60,4 млрд грн до 60,6 млрд грн. Усе додаткове фінансування в сумі 200 млн грн керівництво міста вирішило направити на проведення у 2026 році капітальних ремонтів електричних мереж і електрощитових у житлових будинках.

У пояснювальній записці до затвердженого проєкту рішення уточнюється, що вказані фінансові ресурси допоможуть відновити працездатність пошкоджених електрощитових, ​підвищити рівень електробезпеки у житлових будинках, знизити ризики аварій та пожеж, пов’язаних з перенавантаженням електромереж, а також створити умови для подальшого впровадження заходів з підвищення енергоефективності. Усе це необхідно в умовах постійних обстрілів, через які енергетична інфраструктура столиці виходить з ладу.

Нагадаємо, кияни, чиє житло постраждало від аварій на інженерних мережах внаслідок ворожих атак, зможуть отримати матеріальну підтримку від міста. Депутати Київради сьогодні, 10 лютого, ухвалили рішення про виплату одноразової допомоги мешканцям, у чиїх будинках через обстріли, починаючи з 1 січня 2026 року, сталися пориви труб, зникло тепло чи вода, або відбулося підтоплення квартир.