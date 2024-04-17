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У Чернігові 18 квітня оголошено днем жалоби

Ростислав Вонс
glavcom.ua
У Чернігові 18 квітня оголошено днем жалоби
Пошуково-рятувальна операція в Чернігові триває
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Сьогодні зранку росіяни завдали ракетних ударів по Чернігову

Четвер 18 квітня оголошений у Чернігові офіційним днем жалоби за загиблими внаслідок російських ракетних ударів по місту. Про це виконувач обов’язків міського голови Олександр Ломако.

«Підписав відповідне розпорядження. Мої співчуття рідним загиблих. Російські нелюди обов’язково відповідатимуть за скоєне, за вбивства невинних», – написав він.

В день жалоби будуть приспущені державні прапори, обмежене проведення розважально-концертних заходів, заборонене звучання розважальної музики у громадських місцях.

Остаточна кількість жертв внаслідок атаки встановлюється, пошуково-рятувальна операція триває.

Нагадаємо, сьогодні зранку росіяни завдали ракетних ударів по Чернігову – є загиблі та поранені. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. У місті створено оперативний штаб, надається вся необхідна допомога.

Станом на 15:49 відомо про 15 загиблих та 61 постраждалого. Попередньо 16 будинкам завдано пошкоджень, переважно повилітали вікна. Триває обхід та обстеження квартир.

Після того, як Росія атакувала Чернігівщину, вибухи пролунали в Одесі. Це сталося під час повітряної тривоги. За словами місцевих жителів, у місті чули один вибух. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликав в Одесі та Одеському районі всіх бути в безпечних місцях до відбою повітряної тривоги.

В Україні станом на 08:49 була оголошена повітряна тривога. Небезпека існувала для столиці та низки північних регіонів. Моніторингові телеграм-канали писали про ціль на столицю. Вибухи пролунали у Чернігові.

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Теги: обстріл смерть Чернігів війна

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