Як Китай допомагає Росії збудувати оборонну машину

Китай надає величезну підтримку оборонно-промисловій базі РФ, зокрема 70% потреб у машинному обладнанні і 90% мікроелектроніки вона імпортує з Китаю

Інформація щодо поточних втрат Росії внаслідок санкцій

•1•

Великий російський бізнес констатував провал спроб створити у Росії власне програмне забезпечення (ПЗ) для промисловості.

У Росії, як і раніше, відсутні власні розробки корпоративного ПЗ, у тому числі систем управління ресурсами підприємства (ERP).

Промислові підприємства продовжують використовувати продукцію німецької SAP, яка після початку війни оголосила про вихід Росії.

У російському автопромі ситуація ще сумніша. Лише 38% ПЗ на заводах сьогодні – російське.

Бізнес не може відмовлятися від західного софту, якщо це «погіршує користувальницький досвід».

Повноцінний аналог ПЗ від SAP може з'явитися у Росії не раніше ніж через п'ять років і на це знадобляться «мільярди доларів».

•2•

Росіяни, які поїхали до Туреччини після початку війни в Україні, масово перебираються в інші країни на тлі проблем з отриманням посвідки на проживання та банками.

За останній рік Туреччину залишили десятки тисяч громадян РФ.

До травня число росіян із турецьким ВНЖ скоротилося до 96 тис. осіб. Наприкінці 2022 року їх було 154 тис.

Росіянам довелося виїхати з Туреччини через труднощі з отриманням посвідки на проживання, які виникли на початку 2023 року. Тоді влада посилила перевірку заявок, оскільки викликаний війною потік мігрантів спровокував різкий зліт цін на нерухомість і власники почали виселяти орендарів з-поміж турецьких громадян, щоб здати житло дорожче.

Іншою причиною втечі громадян РФ із Туреччини стали проблеми з проведенням банківських операцій. З початку 2024 року практично перестав відкривати рахунки росіянам DenizBank – один із найбільших банків країни. З десяти заявок схвалення отримує лише одна, рахунок неможливо відкрити навіть із наявністю ВНЖ та прописки в Туреччині.

•3•

Близько 90% електроніки, яку імпортує Росія, надходить із Китаю – Блінкен.

Китай надає величезну підтримку оборонно-промисловій базі РФ, зокрема 70% потреб у машинному обладнанні і 90% мікроелектроніки вона імпортує з Китаю. Про це заявив у вівторок під час слухань у Сенаті американського Конгресу державний секретар США Ентоні Блінкен.

«Ми не бачили, щоби Китай передавав реальні озброєння Росії для їх застосування в Україні. Північна Корея робить це, Іран робить це, Китай – ні. Але ми бачимо, що Китай надає величезну підтримку оборонно-промисловій базі РФ», – зауважив державний секретар США.

За його словами, 70% усіх верстатів і 90% мікроелектроніки Росія імпортує з Китаю.

Блінкен підкреслив, що багато з цього йде на розбудову оборонно-промислової бази, і у результаті, Росія виробляє танки, артилерійські боєприпаси рекордними темпами.

Для того, щоби протидіяти цьому, Сполучені Штати роблять відповідні кроки. Насамперед проводиться робота щодо виявлення цих поставок та попередження китайської сторони.

За словами держсекретаря США, він говорив про це у тому числі напряму Сі Цзіньпіню під час недавнього візиту до Китаю. Крім того, США обговорюють ці питання з європейськими країнами, на торгівлю з якими орієнтується Пекін.

•4•

Китай постачає Росії летальну зброю – західні розвідки отримали докази.

Американська та британська військова розвідка мають докази, що смертоносна зброя з Китаю вже відправлена або буде відправлена у Росію найближчим часом.

Міністр оборони Британії Грант Шаппс заявив, що цей факт «‎викликає занепокоєння» у Заходу‎, оскільки на початку війни Китай стояв на позиції «‎миротворця»‎.

•5•

США вважають, що Росія запустила космічну зброю на шляху американського супутника.

РФ розгорнула нову протикосмічну зброю на тій же орбіті, що й урядовий супутник США.

Космічне командування США (Usspacecom) допускає, що запущений Росією минулого тижня супутник є зброєю, здатною атакувати інші супутники на низькій навколоземній орбіті.

«Ми спостерігали номінальну активність і оцінюємо, що це, ймовірно, контркосмічна зброя, імовірно здатна атакувати інші супутники на низькій навколоземній орбіті», – сказав представник Usspacecom.

•6•

Фінляндія та Великобританія обговорюють можливості обмежити рух танкерів російського тіньового флоту.

Ці судна не тільки перевозять нафту в обхід західних вимог про дотримання цінової стелі, а й становлять екологічну загрозу, оскільки більшість складових флоту танкерів вже старі і все гірше дотримуються заходів безпеки.

Представники Лондона та Гельсінкі розглядають плани щодо залучення третіх країн до блокування пересувань російських танкерів у Балтійському морі та протоці Ла-Манш.

Через Вірусську протоку (частину Фінської затоки) між Фінляндією та Естонією проходить близько 100 танкерів з російською нафтою на місяць.

За даними Kpler і консорціуму страховиків P&I International Group, на танкери у віці від 15 до 20 років (і без західних страховок), припало майже 58% російського нафтового експорту Балтійським морем (58 млн барелів).

Ще більш старі судна вивезли 14,8 млн барелів. У спробі обійти стелю та західні санкції Росія навчилася швидко перереєструвати компанії, які володіють танкерами, та самі судна.

У цій ситуації все менше зрозуміло, наскільки танкери та їх власники дотримуються заходів безпеки.

•7•

Канада оголосила санкції проти причетних до торгівлі зброєю між Росією та КНДР.

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі оголосила про санкції проти двох фізичних і шести юридичних осіб через причетність до торгівлі зброєю між Росією та Північною Кореєю.

Санкції стосуються осіб, які сприяли незаконному транспортуванню зброї, зокрема балістичних ракет, із Північної Кореї до Росії.

Двоє фізичних осіб є керівниками російських підприємств військово-промислового комплексу, а підсанкційні юрособи – це російські судноплавні компанії, які брали участь у транспортуванні зброї з Північної Кореї до Росії.

•8•

США пригрозили відключити німецькі банки від долара за порушення санкцій проти Росії.

Мінфін США попередив банки Німеччини про можливе введення вторинних санкцій, аж до закриття доступу до американської фінансової системи за порушення обмежувальних заходів проти Росії.

Таку заяву озвучила голова відомства Джаннет Єллен на зустрічі з німецькими банкірами у Франкфурті-на-Майні.

Топменеджери кредитних організацій ФРН повинні «вжити підвищених заходів» і «посилити увагу до спроб обходу санкцій з боку Росії», заявила Йеллен.

Вона нагадала банкірам про нові повноваження американського Мінфіну, який з грудня минулого року може запроваджувати вторинні санкції проти банків, які сприяють операціям, пов'язаним із російським ВПК.

•9•

Країни ЄС хочуть оцінити потенційні санкції щодо російського ЗПГ.

Країнам ЄС знадобляться тижні, щоб виробити наступний набір санкцій проти Росії за її війну в Україні, кажуть дипломати ЄС, хоча вони загалом підтримують заходи, включаючи обмеження російського експорту ЗПГ, які запроваджуються вперше.

Країни, включаючи Бельгію, Німеччину та Францію, звернулися до Європейської комісії з проханням оцінити, чи вдарить заборона на перевалку ЗПГ у європейських портах сильніше по російській економіці, ніж по економіці ЄС.

Дипломати кажуть, що намагаються узгодити 14-й пакет до того, як Будапешт перейме головування в ЄС у липні.

Варто зазначити, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан раніше намагався заблокувати допомогу Україні та обмеження щодо Москви.

Оскільки війна затягується, у ЄС закінчуються способи скоротити російські доходи. Обхід санкцій перебуває у центрі уваги з минулого року.

Наразі дипломати ЄС обговорюють, чи слід притягувати компанії з країн блоку до відповідальності за своїх дистриб’юторів у третіх країнах, хоча вони стурбовані зайвою бюрократичною тяганиною, яка завдасть шкоди компаніям після попередніх заходів, згідно з якими контракти повинні включати заборону на реекспорт до Росії.

Також країни ЄС обговорюють окремий пакет для узгодження санкцій проти Білорусі з наступними російськими обмеженнями, та закриття «великої лазівки», яка дозволяла багатьом товарам з ЄС потрапляти до РФ через Білорусь.

•10•

Євросоюз виключив російський газ та ЗПГ зі спільних закупівель.

Рада Євросоюзу схвалила газову директиву, згідно з якою Росія та Білорусь фактично не будуть допущені до участі у механізмі спільних закупівель газу країнами блоку.

На механізм, введений у відповідь на розв'язану Москвою у 2022 році газову війну, припадає 15% газу, що закачується у сховища.

Обмеження стосуються як трубопровідного газу, так і зрідженого. Рада ЄС у вівторок прийняла документи, які встановлюють загальні правила внутрішнього ринку для природного газу, ЗПГ та водню, а також реформують газове законодавство ЄС.

Тепер держави блоку отримали інструмент, який дозволяє обмежити резервування потужностей для російського та білоруського газу там, «де це зачіпає їхні найважливіші безпекові інтереси», повідомила Рада ЄС.

ЄС уже поставив за мету повністю відмовитися від російського газу до 2027 року.

Але поки що поставки «Газпрому» тривають двома трубопроводами з п'яти, а закупівлі російського ЗПГ за період війни в Україні навіть зросли.

•11•

Постачання російського газу до Австрії під загрозою через судову справу «Газпрому».

Залежність Австрії від російського газу піддається випробуванням. Компанія OMV AG попередила трейдерів, що європейські суди можуть призупинити її платежі на адресу ПАТ «Газпром».

Нездатність вчасно заплатити контрольованому Кремлем газовому гіганту, швидше за все, призведе до перебоїв у постачанні, заявила OMV у терміновому повідомленні для ринку.

За останні сім місяців «Газпром» забезпечив понад 80% австрійського імпорту за довгостроковим контрактом, розрахованим до 2040 року.

Попередження випливає із «рішення іноземного суду, отриманого великою європейською енергетичною компанією», йдеться у заяві OMV.

Якщо австрійські суди виконають це рішення, це може спричинити зрив платежів OMV.

«Цілком ймовірно, що «Газпром експорт» припинить постачання газу», – йдеться у повідомленні.

Перебої з постачанням із Росії можуть призвести до «короткострокового» зростання цін, йдеться у заяві австрійського регулятора E-Control.

Проте адекватні альтернативи та високий рівень запасів дозволять Австрії мати достатню пропозицію до 2026 року.

•12•

Запропонований Грузією закон про «іноземних агентів» є антидемократичним і може бути використаний, щоб змусити замовкнути критичні голоси, попередив у вівторок головний конституційний орган Ради Європи.

У терміновому висновку, опублікованому у вівторок, Венеціанська комісія – також відома як Європейська комісія за демократію через право – закликала владу країни не ухвалювати законопроєкт у його нинішньому вигляді.

Правила у тому вигляді, в якому вони є, негативно вплинуть на «відкриті, поінформовані публічні дебати, плюралізм і демократію», встановила група чотирьох міжнародних юристів.

Згідно зі звітом Венеціанської комісії, законодавча база є «широкою та розпливчастою», а вимоги до фінансової звітності непрактичні та відкриті для зловживання з метою «нав’язування тривалих, неприємних і дорогих аудитів».

Зазначається, що пропозиції «багато схожі» із законами, ухваленими Росією, Угорщиною та Киргизстаном, усі з яких звинувачуються в закритті груп громадянського суспільства.

•13•

У ЄС запропонували скасувати безвізовий режим із Грузією, який діє з 2017 року, через ухвалення закону про іноземних агентів.

Це пропонують Естонія, Нідерланди, Чехія та Швеція. Ініціатива також передбачає точкові санкції проти Тбілісі та заморожування коштів із фондів ЄС.

•14•

Малий та середній бізнес Південної Кореї у 2023 році збільшив постачання до Росії на 13,4%, до $31 млрд.