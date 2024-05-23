Як Китай допомагає Росії збудувати оборонну машину
Інформація щодо поточних втрат Росії внаслідок санкцій
•1•
Великий російський бізнес констатував провал спроб створити у Росії власне програмне забезпечення (ПЗ) для промисловості.
- У Росії, як і раніше, відсутні власні розробки корпоративного ПЗ, у тому числі систем управління ресурсами підприємства (ERP).
- Промислові підприємства продовжують використовувати продукцію німецької SAP, яка після початку війни оголосила про вихід Росії.
- У російському автопромі ситуація ще сумніша. Лише 38% ПЗ на заводах сьогодні – російське.
- Бізнес не може відмовлятися від західного софту, якщо це «погіршує користувальницький досвід».
- Повноцінний аналог ПЗ від SAP може з'явитися у Росії не раніше ніж через п'ять років і на це знадобляться «мільярди доларів».
•2•
Росіяни, які поїхали до Туреччини після початку війни в Україні, масово перебираються в інші країни на тлі проблем з отриманням посвідки на проживання та банками.
- За останній рік Туреччину залишили десятки тисяч громадян РФ.
- До травня число росіян із турецьким ВНЖ скоротилося до 96 тис. осіб. Наприкінці 2022 року їх було 154 тис.
- Росіянам довелося виїхати з Туреччини через труднощі з отриманням посвідки на проживання, які виникли на початку 2023 року. Тоді влада посилила перевірку заявок, оскільки викликаний війною потік мігрантів спровокував різкий зліт цін на нерухомість і власники почали виселяти орендарів з-поміж турецьких громадян, щоб здати житло дорожче.
- Іншою причиною втечі громадян РФ із Туреччини стали проблеми з проведенням банківських операцій. З початку 2024 року практично перестав відкривати рахунки росіянам DenizBank – один із найбільших банків країни. З десяти заявок схвалення отримує лише одна, рахунок неможливо відкрити навіть із наявністю ВНЖ та прописки в Туреччині.
•3•
Близько 90% електроніки, яку імпортує Росія, надходить із Китаю – Блінкен.
- Китай надає величезну підтримку оборонно-промисловій базі РФ, зокрема 70% потреб у машинному обладнанні і 90% мікроелектроніки вона імпортує з Китаю. Про це заявив у вівторок під час слухань у Сенаті американського Конгресу державний секретар США Ентоні Блінкен.
- «Ми не бачили, щоби Китай передавав реальні озброєння Росії для їх застосування в Україні. Північна Корея робить це, Іран робить це, Китай – ні. Але ми бачимо, що Китай надає величезну підтримку оборонно-промисловій базі РФ», – зауважив державний секретар США.
- За його словами, 70% усіх верстатів і 90% мікроелектроніки Росія імпортує з Китаю.
- Блінкен підкреслив, що багато з цього йде на розбудову оборонно-промислової бази, і у результаті, Росія виробляє танки, артилерійські боєприпаси рекордними темпами.
- Для того, щоби протидіяти цьому, Сполучені Штати роблять відповідні кроки. Насамперед проводиться робота щодо виявлення цих поставок та попередження китайської сторони.
- За словами держсекретаря США, він говорив про це у тому числі напряму Сі Цзіньпіню під час недавнього візиту до Китаю. Крім того, США обговорюють ці питання з європейськими країнами, на торгівлю з якими орієнтується Пекін.
•4•
Китай постачає Росії летальну зброю – західні розвідки отримали докази.
- Американська та британська військова розвідка мають докази, що смертоносна зброя з Китаю вже відправлена або буде відправлена у Росію найближчим часом.
- Міністр оборони Британії Грант Шаппс заявив, що цей факт «викликає занепокоєння» у Заходу, оскільки на початку війни Китай стояв на позиції «миротворця».
•5•
США вважають, що Росія запустила космічну зброю на шляху американського супутника.
- РФ розгорнула нову протикосмічну зброю на тій же орбіті, що й урядовий супутник США.
- Космічне командування США (Usspacecom) допускає, що запущений Росією минулого тижня супутник є зброєю, здатною атакувати інші супутники на низькій навколоземній орбіті.
- «Ми спостерігали номінальну активність і оцінюємо, що це, ймовірно, контркосмічна зброя, імовірно здатна атакувати інші супутники на низькій навколоземній орбіті», – сказав представник Usspacecom.
•6•
Фінляндія та Великобританія обговорюють можливості обмежити рух танкерів російського тіньового флоту.
- Ці судна не тільки перевозять нафту в обхід західних вимог про дотримання цінової стелі, а й становлять екологічну загрозу, оскільки більшість складових флоту танкерів вже старі і все гірше дотримуються заходів безпеки.
- Представники Лондона та Гельсінкі розглядають плани щодо залучення третіх країн до блокування пересувань російських танкерів у Балтійському морі та протоці Ла-Манш.
- Через Вірусську протоку (частину Фінської затоки) між Фінляндією та Естонією проходить близько 100 танкерів з російською нафтою на місяць.
- За даними Kpler і консорціуму страховиків P&I International Group, на танкери у віці від 15 до 20 років (і без західних страховок), припало майже 58% російського нафтового експорту Балтійським морем (58 млн барелів).
- Ще більш старі судна вивезли 14,8 млн барелів. У спробі обійти стелю та західні санкції Росія навчилася швидко перереєструвати компанії, які володіють танкерами, та самі судна.
- У цій ситуації все менше зрозуміло, наскільки танкери та їх власники дотримуються заходів безпеки.
•7•
Канада оголосила санкції проти причетних до торгівлі зброєю між Росією та КНДР.
- Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі оголосила про санкції проти двох фізичних і шести юридичних осіб через причетність до торгівлі зброєю між Росією та Північною Кореєю.
- Санкції стосуються осіб, які сприяли незаконному транспортуванню зброї, зокрема балістичних ракет, із Північної Кореї до Росії.
- Двоє фізичних осіб є керівниками російських підприємств військово-промислового комплексу, а підсанкційні юрособи – це російські судноплавні компанії, які брали участь у транспортуванні зброї з Північної Кореї до Росії.
•8•
США пригрозили відключити німецькі банки від долара за порушення санкцій проти Росії.
- Мінфін США попередив банки Німеччини про можливе введення вторинних санкцій, аж до закриття доступу до американської фінансової системи за порушення обмежувальних заходів проти Росії.
- Таку заяву озвучила голова відомства Джаннет Єллен на зустрічі з німецькими банкірами у Франкфурті-на-Майні.
- Топменеджери кредитних організацій ФРН повинні «вжити підвищених заходів» і «посилити увагу до спроб обходу санкцій з боку Росії», заявила Йеллен.
- Вона нагадала банкірам про нові повноваження американського Мінфіну, який з грудня минулого року може запроваджувати вторинні санкції проти банків, які сприяють операціям, пов'язаним із російським ВПК.
•9•
Країни ЄС хочуть оцінити потенційні санкції щодо російського ЗПГ.
- Країнам ЄС знадобляться тижні, щоб виробити наступний набір санкцій проти Росії за її війну в Україні, кажуть дипломати ЄС, хоча вони загалом підтримують заходи, включаючи обмеження російського експорту ЗПГ, які запроваджуються вперше.
- Країни, включаючи Бельгію, Німеччину та Францію, звернулися до Європейської комісії з проханням оцінити, чи вдарить заборона на перевалку ЗПГ у європейських портах сильніше по російській економіці, ніж по економіці ЄС.
- Дипломати кажуть, що намагаються узгодити 14-й пакет до того, як Будапешт перейме головування в ЄС у липні.
- Варто зазначити, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан раніше намагався заблокувати допомогу Україні та обмеження щодо Москви.
- Оскільки війна затягується, у ЄС закінчуються способи скоротити російські доходи. Обхід санкцій перебуває у центрі уваги з минулого року.
- Наразі дипломати ЄС обговорюють, чи слід притягувати компанії з країн блоку до відповідальності за своїх дистриб’юторів у третіх країнах, хоча вони стурбовані зайвою бюрократичною тяганиною, яка завдасть шкоди компаніям після попередніх заходів, згідно з якими контракти повинні включати заборону на реекспорт до Росії.
- Також країни ЄС обговорюють окремий пакет для узгодження санкцій проти Білорусі з наступними російськими обмеженнями, та закриття «великої лазівки», яка дозволяла багатьом товарам з ЄС потрапляти до РФ через Білорусь.
•10•
Євросоюз виключив російський газ та ЗПГ зі спільних закупівель.
- Рада Євросоюзу схвалила газову директиву, згідно з якою Росія та Білорусь фактично не будуть допущені до участі у механізмі спільних закупівель газу країнами блоку.
- На механізм, введений у відповідь на розв'язану Москвою у 2022 році газову війну, припадає 15% газу, що закачується у сховища.
- Обмеження стосуються як трубопровідного газу, так і зрідженого. Рада ЄС у вівторок прийняла документи, які встановлюють загальні правила внутрішнього ринку для природного газу, ЗПГ та водню, а також реформують газове законодавство ЄС.
- Тепер держави блоку отримали інструмент, який дозволяє обмежити резервування потужностей для російського та білоруського газу там, «де це зачіпає їхні найважливіші безпекові інтереси», повідомила Рада ЄС.
- ЄС уже поставив за мету повністю відмовитися від російського газу до 2027 року.
- Але поки що поставки «Газпрому» тривають двома трубопроводами з п'яти, а закупівлі російського ЗПГ за період війни в Україні навіть зросли.
•11•
Постачання російського газу до Австрії під загрозою через судову справу «Газпрому».
- Залежність Австрії від російського газу піддається випробуванням. Компанія OMV AG попередила трейдерів, що європейські суди можуть призупинити її платежі на адресу ПАТ «Газпром».
- Нездатність вчасно заплатити контрольованому Кремлем газовому гіганту, швидше за все, призведе до перебоїв у постачанні, заявила OMV у терміновому повідомленні для ринку.
- За останні сім місяців «Газпром» забезпечив понад 80% австрійського імпорту за довгостроковим контрактом, розрахованим до 2040 року.
- Попередження випливає із «рішення іноземного суду, отриманого великою європейською енергетичною компанією», йдеться у заяві OMV.
- Якщо австрійські суди виконають це рішення, це може спричинити зрив платежів OMV.
- «Цілком ймовірно, що «Газпром експорт» припинить постачання газу», – йдеться у повідомленні.
- Перебої з постачанням із Росії можуть призвести до «короткострокового» зростання цін, йдеться у заяві австрійського регулятора E-Control.
- Проте адекватні альтернативи та високий рівень запасів дозволять Австрії мати достатню пропозицію до 2026 року.
•12•
Запропонований Грузією закон про «іноземних агентів» є антидемократичним і може бути використаний, щоб змусити замовкнути критичні голоси, попередив у вівторок головний конституційний орган Ради Європи.
- У терміновому висновку, опублікованому у вівторок, Венеціанська комісія – також відома як Європейська комісія за демократію через право – закликала владу країни не ухвалювати законопроєкт у його нинішньому вигляді.
- Правила у тому вигляді, в якому вони є, негативно вплинуть на «відкриті, поінформовані публічні дебати, плюралізм і демократію», встановила група чотирьох міжнародних юристів.
- Згідно зі звітом Венеціанської комісії, законодавча база є «широкою та розпливчастою», а вимоги до фінансової звітності непрактичні та відкриті для зловживання з метою «нав’язування тривалих, неприємних і дорогих аудитів».
- Зазначається, що пропозиції «багато схожі» із законами, ухваленими Росією, Угорщиною та Киргизстаном, усі з яких звинувачуються в закритті груп громадянського суспільства.
•13•
У ЄС запропонували скасувати безвізовий режим із Грузією, який діє з 2017 року, через ухвалення закону про іноземних агентів.
- Це пропонують Естонія, Нідерланди, Чехія та Швеція. Ініціатива також передбачає точкові санкції проти Тбілісі та заморожування коштів із фондів ЄС.
•14•
Малий та середній бізнес Південної Кореї у 2023 році збільшив постачання до Росії на 13,4%, до $31 млрд.
- Росія стала шостим найбільш затребуваним експортним напрямом після Китаю, США, В'єтнаму, Японії та Індії, випливає зі спільного звіту статистичної та митної служб.
- Число південнокорейських малих та середніх компаній, що експортують продукцію до Росії, зросло до 4570, перевищивши показник 2019 року.
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