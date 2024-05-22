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Пентагон прокоментував прохання України дозволити бити по РФ зброєю США

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Пентагон прокоментував прохання України дозволити бити по РФ зброєю США
Патрік Райдер заявив, що США не дозволяли ЗСУ завдавати ударів по території РФ американською зброєю
фото: AP

Речник Пентагону заявив, що «США зосереджені на забезпеченні України для звільнення її суверенної території»

Сполучені Штати не дозволяли Збройним силам України завдавати ударів по території Росії американською зброєю. Про це заявив речник Міністерства оборони США Патрік Райдер на брифінгу.

«Міністр оборони Ллойд Остін підкреслив, що наша позиція щодо цього питання не змінилася», – сказав він.

Речник Пентагону додав, що США зосереджені на забезпеченні України для звільнення її суверенної території.

«Ми збираємося продовжити ці розмови з нашими українськими партнерами, а також з нашими міжнародними союзниками. Ведуться дискусії про надання Україні систем протиповітряної оборони», – додав Патрік Райдер.

Нагадаємо, двопартійна група конгресменів, членів Постійного комітету Палати представників США з питань розвідки, закликала міністра оборони Ллойда Остіна дозволити Україні завдавати удари американською зброєю по цілях на території Росії.

Як повідомлялося, Україна хоче використовувати зброю, яку надають західні партнери, для атак по військових цілях на території РФ як захист. Про це розповів президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю The New York Times.

Між тим, заборона США на завдавання ударів західною зброєю по території Росії суттєво підриває обороноздатність України.

До слова, Україна звернулася до адміністрації президента США Джо Байдена з проханням допомогти визначити цілі в Росії, по яких Київ міг би завдати удару власною зброєю. Вона також попросила США зняти обмеження на використання наданої американської зброї по військових об'єктах на території Росії. Про це пише The Wall Street Journal з покликанням на американських посадовців.

Читайте також: Союзники вказали, як Україна має використовувати надану зброю, Зеленський відреагував
Теги: Україна обмеження Ллойд Остін

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