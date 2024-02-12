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За годування бездомних тварин – штраф. Росія почне карати жалісливих людей

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
За годування бездомних тварин – штраф. Росія почне карати жалісливих людей
У грудні минулого року в Астраханській області заборонили годувати бездомних тварин, але покарання за це поки що не запровадили
фото з відкритих джерел

Астраханська область готується стати першим регіоном країни-агресорки, де будуть карати за годівлю бездомних тварин

Уряд Астраханської області готує покарання для людей, які підгодовують безпритульних тварин. Про це повідомила на прес-конференції заступник глави уряду регіону Вікторія Гур'янова.

У разі ухвалення відповідної норми область стане першим регіоном, де буде передбачено покарання за годівлю бездомних тварин. Наприкінці грудня минулого року уряд Астраханської області після ухвалення закону про евтаназію безпритульних тварин видав ухвалу про заборону годувати їх, однак покарання за порушення цієї вимоги в документі не було прописано.

У квітні в області почнуть створювати пункти тимчасового утримання тварин у рамках закону про евтаназію. Туди потраплятимуть усі бездомні тварини, включаючи тих, яких раніше відловлювали та стерилізували. Через 15 днів після вилову тварин присиплятимуть. Регіон виділив на вилов тварин у 2024 році 224 млн руб (майже 92,5 млн грн).

Варто додати, що заборону на підгодовування безпритульних тварин намагалася запровадити влада Челябінської області та Краснодарського краю, але зоозахисникам вдалося домогтися скасування цього рішення. Так, губернатор Краснодарського краю скасував свою ухвалу після звернення активістів до суду. У Челябінській області аналогічне рішення чиновників прокуратура визнала незаконним.

Нагадаємо, міністерство юстиції Росії внесло до переліку так званих нацистських організацій, символіка яких офіційно заборонена, Організацію українських націоналістів (ОУН), її підрозділи та гасла, зокрема, вітання «Слава Україні! – Героям Слава!». За публічну демонстрацію символіки цих організацій передбачено адміністративну відповідальність.

Теги: тварини штраф росія

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За годування бездомних тварин – штраф. Росія почне карати жалісливих людей
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