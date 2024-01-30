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Блінкен: Україна обов'язково стане членом НАТО

Діана Гасюк
glavcom.ua
Блінкен: Україна обов'язково стане членом НАТО
Державний секретар США Ентоні Блінкен
фото з відкритих джерел

Блінкен зазначив, що агресія Путіна проти України спонукає європейські країни приєднуватися до Альянсу

Держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив позицію офіційного Вашингтона, що Україна обов’язково стане членом Північноатлантичного альянсу. Про це держсекретар США заявив під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Вашингтоні, передає «Укрінформ».

«Я думаю, що процес, який ми спостерігаємо впродовж рекордно короткого часу – спочатку з Фінляндією, а тепер зі Швецією – демонструє, що двері НАТО відкриті, вони залишаються відкритими, в тому числі для України, яка стане членом НАТО», – наголосив глава американської дипломатії.

Блінкен зазначив, що агресія Путіна проти України спонукає європейські країни приєднуватися до Альянсу, щоб захистити своїх громадян та власний суверенітет.

Нагадаємо, у Верховній Раді планують найближчим часом створити окремий комітет, до предмета відання якого належатиме адаптація національного законодавства до стандартів НАТО.

Як повідомлялося, аудит закупівель для потреб оборони України переводять на стандарт НАТО. Завершити процес планують до середини 2024 року.

До слова, у період з грудня 2023 року по січень 2024 Міністерство оборони, Збройні сили України та інші складові Сил безпеки і оборони запровадили 18 нових стандартів НАТО

Теги: росія НАТО агресія Україна Ентоні Блінкен

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