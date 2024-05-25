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Партизани здійснили диверсію на залізниці в Ярославлі

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Партизани здійснили диверсію на залізниці в Ярославлі
Диверсія пригальмує транспортування продукції деяких компаній
фото: скріншот

Ярославль є важливим логістичним вузлом, що використовується Росією у військових цілях

Партизан вчинив диверсію на залізничній станції в російському Ярославлі, який є важливим логістичним вузлом РФ. Про це повідомив партизанський рух «Атеш».

«Агент нашого руху знищив релейну шафу на залізниці в Ярославлі, що спричинило несправності в роботі найближчої залізничної станції «Полянки», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що йдеться про пригальмування транспортування продукції таких компаній, як «Ярославський радіозавод», Рибинський завод «Сатурн», конструкторське бюро «Промінь».

Партизани здійснили диверсію на залізниці в Ярославлі фото 1

Партизани зазначають, що місто Ярославль є важливим логістичним вузлом, що використовується Росією у військових цілях.

Нагадаємо, українські партизани виявили у Джанкої тимчасово окупованого Криму радіолокаційні станції, що прикривають аеродром. Під час розвідки агент руху виявив радіолокаційні станції (РЛС) «Противник-ГЕ», «Небо-У» і «П-18», що розташовані на сході від міста Джанкой у Криму.

Як повідомлялося, українські партизани виявили у тимчасово окупованому Севастополі склад ракет частини російських ППО.

Раніше партизани провели розвідку нафтобази та дізналися схему постачання нафтопродуктів на об'єкт у Ростові у РФ.

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Теги: росія партизани Атеш

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