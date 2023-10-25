Санкції в дії. Перспективи для Росії досить сумні

Росія ризикує повторити долю Ірану і жити під санкціями десятиріччями

Інформація щодо поточних втрат РФ внаслідок санкцій

Росія готує додатковий податок для «Газпрому».

Комітет російського парламенту цього місяця рекомендував схвалити законопроєкт, який підвищує податок на видобування корисних копалин для «Газпрому» в період із серпня 2024 року до кінця 2026 року.

Цей крок передбачає отримання понад 100 млрд руб. ($1 млрд США) на рік для національного бюджету.

Останні аукціони Мінфіну росії з розміщення нових облігацій федеральної позики не викликали інтересу в інвесторів, хоча відомство запропонувало підвищені премії.

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Було залучено всього 11 млрд руб, що у 3 рази менше обсягу, необхідного для розміщення протягом одного аукціонного дня.

Росіяни почали витрачати на платежі за кредитами до половини свого прибутку, коли безпечним рівнем вважається 30%.

Така тенденція загрожує зниженням кількості нових схвалень щодо позик, а також втратою майна для закредитованих громадян.

4. Очікується падіння частки росії у міжнародній торгівлі газом із 30% (2021 рік) до 15% до 2030 року, – звіт Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).

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москві стає все складніше знаходити нових покупців, а перенаправити поставки в Азію буде важко через динаміку попиту.

Після початку війни у лютому 2022 року росія пішла з газового ринку Європи, перенаправивши постачання до Китаю та Індії.

Минулого року трубопровідний експорт до Європи скоротився майже вдвічі.

Поступового нарощування поставок до Китаю «Силою Сибіру» та східними маршрутами недостатньо, щоб заповнити втрачені обсяги.

У середньостроковій перспективі спроби росії перейти на Азію та інші неєвропейські ринки будуть ускладнені через досягнення піку глобального попиту на нафту і газ та довгострокові наслідки санкцій.

Перспективи для росії досить сумні – доходи бюджету від продажу палива знизяться зі $100 млрд до менш ніж $40 млрд, а спроби диверсифікувати експорт за допомогою зрідженого природного газу (ЗПГ) не принесуть успіху через перенасиченість світового ринку: на стадії будівництва зараз перебувають СПГ-проекти потужністю 250 млрд. куб. м на рік, які планується запустити у найближчі кілька років.

Китайський концерн FAW може розірвати співпрацю з російським «АвтоВАЗом» після введення санкцій проти російської компанії.

У FAW стали сумніватися в доцільності співпраці з «АвтоВАЗ» після введення санкцій.

У китайському концерні побоюються, що також можуть опинитися в списку санкцій і хочуть розірвати співпрацю.

Це поставить хрест на російській Lada X-Cross 5, яка є копією FAW Bestune T77.

Причиною відмови від моделі можуть стати санкції ЄС і США, введені нещодавно проти «АвтоВАЗу».

У росії почнуть канібалізацію електричок через відсутність імпортних деталей.

Російська залізниця буде змушена розбирати високошвидкісні потяги Сапсан і Ластівка, щоб використовувати їх на запчастини для ремонту через нестачу імпортних деталей для ремонту поїздів.

До березня 2022 року німецький концерн Siemens постачав російській залізниці високошвидкісні потяги «Сапсан». Компанія також займалася їх обслуговуванням.

Після початку війни в Україні Siemens оголосила про вихід з російського ринку, відмовившись від обслуговування рухомого складу у травні 2022 року.

Технології виробництва запчастин у росії відсутні.

Ця ситуація стосується не тільки «Сапсанів», а й частини поїздів «Ластівка», з яких 54 з 260 зроблено в Німеччині.

Експерти мають сумніви щодо можливості виробництва аналогів іноземних запчастин у росії.

Білорусь досі експортує в ЄС меблі та папір, попри санкції по білоруській деревині, – британська громадська організація Earthsight.

Меблева та целюлозно-паперова галузі Білорусі досі не під санкціями ЄС, попри те, що санкції введено проти білоруської деревини, а кошти, отримані від експорту указаних товарів, ідуть на фінансування режиму Олександра Лукашенка.

Напередодні обговорення 12-го пакету санкцій проти Росії та Білорусі Earthsight звернулася із поданням до керівних органів ЄС з вимогою зупинити імпорт білоруських меблів, целюлози та паперу до ЄС.

Спецпредставник Євросоюзу щодо санкцій Девід О'Салліван: готуйтеся ще до 5-10 років антиросійських санкцій.

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Я не передбачаю жодного швидкого зняття санкцій у значному обсязі, навіть якщо на певному етапі припиняться бойові дії. G7 активно працює над новим набором заходів.

Я думаю, ми побачимо заходи у наступні кілька тижнів. Ми вже випустили попередження операторам про такі практики та ризики, з якими вони пов'язані, але думаю, що ми, ймовірно, вживемо додаткових юридичних заходів у наступні тижні.

Катар підписав третю поспіль 27-річну угоду на продаж газу в Європу.

Починаючи з 2026 року Катар постачатиме до 1 млн тонн ЗПГ італійській Eni.

Раніше цього місяця аналогічні угоди підписали TotalEnergies та Shell.

США розпочали судовий процес за право володіти яхтою Amadea підсанкційного російського олігарха Сулеймана Керімова.

В разі успіху, її хочуть продати на аукціоні за $300 млн та передати отримані кошти на допомогу Україні.

Суперяхту конфіскували на території Фіджі у травні 2022 року, згідно з ордером США.

Міністри закордонних справ Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану висловили готовність посилити санкції проти росії.

Про це йшла мова на зустрічі міністрів закордонних справ Євросоюзу та країн Центральної Азії у Люксембурзі.

«ЄС наголосив на важливості запобігання обходу санкцій, і учасники погодилися продовжувати свою співпрацю щодо цього», – йдеться у спільній заяві міністрів.

Фінський виробник ліфтів та ескалаторів Kone оголосив, що завершив продаж свого російського підрозділу і повністю пішов із країни.