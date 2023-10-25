Санкції в дії. Перспективи для Росії досить сумні
Інформація щодо поточних втрат РФ внаслідок санкцій
Росія готує додатковий податок для «Газпрому».
- Комітет російського парламенту цього місяця рекомендував схвалити законопроєкт, який підвищує податок на видобування корисних копалин для «Газпрому» в період із серпня 2024 року до кінця 2026 року.
- Цей крок передбачає отримання понад 100 млрд руб. ($1 млрд США) на рік для національного бюджету.
Останні аукціони Мінфіну росії з розміщення нових облігацій федеральної позики не викликали інтересу в інвесторів, хоча відомство запропонувало підвищені премії.
- Було залучено всього 11 млрд руб, що у 3 рази менше обсягу, необхідного для розміщення протягом одного аукціонного дня.
Росіяни почали витрачати на платежі за кредитами до половини свого прибутку, коли безпечним рівнем вважається 30%.
- Така тенденція загрожує зниженням кількості нових схвалень щодо позик, а також втратою майна для закредитованих громадян.
4. Очікується падіння частки росії у міжнародній торгівлі газом із 30% (2021 рік) до 15% до 2030 року, – звіт Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).
- москві стає все складніше знаходити нових покупців, а перенаправити поставки в Азію буде важко через динаміку попиту.
- Після початку війни у лютому 2022 року росія пішла з газового ринку Європи, перенаправивши постачання до Китаю та Індії.
- Минулого року трубопровідний експорт до Європи скоротився майже вдвічі.
- Поступового нарощування поставок до Китаю «Силою Сибіру» та східними маршрутами недостатньо, щоб заповнити втрачені обсяги.
- У середньостроковій перспективі спроби росії перейти на Азію та інші неєвропейські ринки будуть ускладнені через досягнення піку глобального попиту на нафту і газ та довгострокові наслідки санкцій.
- Перспективи для росії досить сумні – доходи бюджету від продажу палива знизяться зі $100 млрд до менш ніж $40 млрд, а спроби диверсифікувати експорт за допомогою зрідженого природного газу (ЗПГ) не принесуть успіху через перенасиченість світового ринку: на стадії будівництва зараз перебувають СПГ-проекти потужністю 250 млрд. куб. м на рік, які планується запустити у найближчі кілька років.
Китайський концерн FAW може розірвати співпрацю з російським «АвтоВАЗом» після введення санкцій проти російської компанії.
- У FAW стали сумніватися в доцільності співпраці з «АвтоВАЗ» після введення санкцій.
- У китайському концерні побоюються, що також можуть опинитися в списку санкцій і хочуть розірвати співпрацю.
- Це поставить хрест на російській Lada X-Cross 5, яка є копією FAW Bestune T77.
- Причиною відмови від моделі можуть стати санкції ЄС і США, введені нещодавно проти «АвтоВАЗу».
У росії почнуть канібалізацію електричок через відсутність імпортних деталей.
- Російська залізниця буде змушена розбирати високошвидкісні потяги Сапсан і Ластівка, щоб використовувати їх на запчастини для ремонту через нестачу імпортних деталей для ремонту поїздів.
- До березня 2022 року німецький концерн Siemens постачав російській залізниці високошвидкісні потяги «Сапсан». Компанія також займалася їх обслуговуванням.
- Після початку війни в Україні Siemens оголосила про вихід з російського ринку, відмовившись від обслуговування рухомого складу у травні 2022 року.
- Технології виробництва запчастин у росії відсутні.
- Ця ситуація стосується не тільки «Сапсанів», а й частини поїздів «Ластівка», з яких 54 з 260 зроблено в Німеччині.
- Експерти мають сумніви щодо можливості виробництва аналогів іноземних запчастин у росії.
Білорусь досі експортує в ЄС меблі та папір, попри санкції по білоруській деревині, – британська громадська організація Earthsight.
- Меблева та целюлозно-паперова галузі Білорусі досі не під санкціями ЄС, попри те, що санкції введено проти білоруської деревини, а кошти, отримані від експорту указаних товарів, ідуть на фінансування режиму Олександра Лукашенка.
- Напередодні обговорення 12-го пакету санкцій проти Росії та Білорусі Earthsight звернулася із поданням до керівних органів ЄС з вимогою зупинити імпорт білоруських меблів, целюлози та паперу до ЄС.
Спецпредставник Євросоюзу щодо санкцій Девід О'Салліван: готуйтеся ще до 5-10 років антиросійських санкцій.
- Я не передбачаю жодного швидкого зняття санкцій у значному обсязі, навіть якщо на певному етапі припиняться бойові дії. G7 активно працює над новим набором заходів.
- Я думаю, ми побачимо заходи у наступні кілька тижнів. Ми вже випустили попередження операторам про такі практики та ризики, з якими вони пов'язані, але думаю, що ми, ймовірно, вживемо додаткових юридичних заходів у наступні тижні.
Катар підписав третю поспіль 27-річну угоду на продаж газу в Європу.
- Починаючи з 2026 року Катар постачатиме до 1 млн тонн ЗПГ італійській Eni.
- Раніше цього місяця аналогічні угоди підписали TotalEnergies та Shell.
США розпочали судовий процес за право володіти яхтою Amadea підсанкційного російського олігарха Сулеймана Керімова.
- В разі успіху, її хочуть продати на аукціоні за $300 млн та передати отримані кошти на допомогу Україні.
- Суперяхту конфіскували на території Фіджі у травні 2022 року, згідно з ордером США.
Міністри закордонних справ Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану висловили готовність посилити санкції проти росії.
- Про це йшла мова на зустрічі міністрів закордонних справ Євросоюзу та країн Центральної Азії у Люксембурзі.
- «ЄС наголосив на важливості запобігання обходу санкцій, і учасники погодилися продовжувати свою співпрацю щодо цього», – йдеться у спільній заяві міністрів.
Фінський виробник ліфтів та ескалаторів Kone оголосив, що завершив продаж свого російського підрозділу і повністю пішов із країни.
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