Авіаудар росіян зруйнував п’ятиповерхівку в Авдіївці, під завалами можуть бути люди
Поліція закликала мешканців Авдіївки евакуюватися
Учора пізно ввечері Росія завдала авіаудару по п’ятиповерхівці в Авдіївці. Будівлю зруйновано, повідомляє Міністерство внутрішніх справ.
«Білі янголи» оглянули місце прильоту. Під завалами ймовірно перебуває чоловік 1959 року народження. Дістати тіло наразі неможливо», – ідеться у повідомленні правоохоронців.
Крім того, поліція закликала мешканців Авдіївки евакуюватися.
Нагадаємо, п'яту добу російські загарбники не припиняють штурмових дій на Авдіївському напрямку. Ворог намагається оточити Авдіївку.
Як відомо, в Авдіївці на Донеччині не вщухають пекельні бої. Ворог стирає Авдіївку, робить з міста ще один Бахмут
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