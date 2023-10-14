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Авіаудар росіян зруйнував п’ятиповерхівку в Авдіївці, під завалами можуть бути люди

Надія Карбунар
glavcom.ua
Авіаудар росіян зруйнував п’ятиповерхівку в Авдіївці, під завалами можуть бути люди
Під завалами ймовірно перебуває чоловік 1959 року народження
фото: Національна поліція України

Поліція закликала мешканців Авдіївки евакуюватися

Учора пізно ввечері Росія завдала авіаудару по п’ятиповерхівці в Авдіївці. Будівлю зруйновано, повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

Авіаудар росіян зруйнував п’ятиповерхівку в Авдіївці, під завалами можуть бути люди фото 1

«Білі янголи» оглянули місце прильоту. Під завалами ймовірно перебуває чоловік 1959 року народження. Дістати тіло наразі неможливо», – ідеться у повідомленні правоохоронців.

Авіаудар росіян зруйнував п’ятиповерхівку в Авдіївці, під завалами можуть бути люди фото 2

Крім того, поліція закликала мешканців Авдіївки евакуюватися.

Авіаудар росіян зруйнував п’ятиповерхівку в Авдіївці, під завалами можуть бути люди фото 3

Нагадаємо, п'яту добу російські загарбники не припиняють штурмових дій на Авдіївському напрямку. Ворог намагається оточити Авдіївку.

Як відомо, в Авдіївці на Донеччині не вщухають пекельні бої. Ворог стирає Авдіївку, робить з міста ще один Бахмут

Російські окупанти використовують фосфор під час ведення наступальних дій у районі Авдіївки.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що новий наступ росіян на Донбасі біля Лимана та Авдіївки не став сюрпризом та США впевнені, що ЗСУ відіб'ють атаку ворога.

Читайте також: Атака на Авдіївку провалилася. ISW оцінив наступальні операції росіян

Теги: росія поліція чоловік Авдіївка

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