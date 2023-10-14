Авіаудар росіян зруйнував п’ятиповерхівку в Авдіївці, під завалами можуть бути люди

Під завалами ймовірно перебуває чоловік 1959 року народження

Поліція закликала мешканців Авдіївки евакуюватися

Учора пізно ввечері Росія завдала авіаудару по п’ятиповерхівці в Авдіївці. Будівлю зруйновано, повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

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«Білі янголи» оглянули місце прильоту. Під завалами ймовірно перебуває чоловік 1959 року народження. Дістати тіло наразі неможливо», – ідеться у повідомленні правоохоронців.

Крім того, поліція закликала мешканців Авдіївки евакуюватися.

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Нагадаємо, п'яту добу російські загарбники не припиняють штурмових дій на Авдіївському напрямку. Ворог намагається оточити Авдіївку.

Як відомо, в Авдіївці на Донеччині не вщухають пекельні бої. Ворог стирає Авдіївку, робить з міста ще один Бахмут

Російські окупанти використовують фосфор під час ведення наступальних дій у районі Авдіївки.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що новий наступ росіян на Донбасі біля Лимана та Авдіївки не став сюрпризом та США впевнені, що ЗСУ відіб'ють атаку ворога.

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