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США висилають двох російських дипломатів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
США висилають двох російських дипломатів
фото з відкритих джерел

Дії Державного департаменту є чітким сигналом, що неприйнятні дії проти співробітників посольства США в Москві матимуть наслідки

Сполучені Штати оголосили персонами нон грата двох співробітників російського посольства у відповідь на аналогічного рішення Москви минулого місяця. Про це повідомив речник Державного департаменту США у коментарі «Європейській правді».

«У відповідь на вислання Російською Федерацією під надуманим приводом двох дипломатів посольства США в Москві Державний департамент США оголосив персонами нон-грата двох співробітників російського посольства, які працюють у Сполучених Штатах», – зазначив речник.

Він підкреслив, що Держдепартамент США «не буде миритися з практикою переслідування російським урядом наших дипломатів».

«Дії Державного департаменту є чітким сигналом, що неприйнятні дії проти співробітників нашого посольства в Москві матимуть наслідки», – додав речник зовнішньополітичного відомства.

Раніше повідомлялося, що Росія вислала двох дипломатів США на що Держдеп різко відреагував.

                                

 

Теги: США росія дипломатія

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