Атака дронів на столицю: куди впали уламки (оновлено)

У Печерському районі столиці впали уламки ворожого дрона

Внаслідок атаки ударних БпЛА у Києві зафіксовано падіння уламків в Печерському районі. Про це повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації.

За попередньою інформацією, рештки впали на нежитлову забудову.

«Даних щодо постраждалих не надходило. Щодо пошкоджень – інформація зʼясовується», – йдеться в повідомленні.

Водночас мер столиці Віталій Кличко повідомив, що внаслідок ворожої атаки, попередньо, є загоряння в не житловому приміщенні в Печерському районі. Всі служби прямують на місце.

Оновлено. Згодом Кличко повідомив, що також у Печерському районі є загоряння на даху та в одній з квартир житлового будинку. До медиків наразі звернулася одна людина.

Крім того, є інформація про падіння уламків на ще одну нежитлову будівлю в Печерському районі.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

До слова, триває 1043-й день повномасштабної війни.

Упродовж минулої доби противник завдав по території України п’ять ракетних ударів (25 ракет), вісім авіаційних ударів зокрема, 14 КАБів), використав для ураження 376 дронів-камікадзе. Здійснив понад 2500 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Загалом від початку минулої доби відбулося 188 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.