Головна Світ Економіка
search button user button menu button

США ввели санкції проти осіб з Росії та Ірану, які втручалися в американські вибори

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
США ввели санкції проти осіб з Росії та Ірану, які втручалися в американські вибори
Під американські санкції потрапив Центр виробництва когнітивного дизайну, повʼязаний із Корпусом вартових Ісламської революції Ірану
фото з відкритих джерел

У санкційний список потрапив повʼязаний із російською військовою розвідкою московський «Центр геополітичної експертизи»

США ввели санкції проти людей з Ірану та Росії, які втручалися в американські вибори 2024 року. Про це повідомляє Міністерство фінансів США.

Під американські санкції потрапив Центр виробництва когнітивного дизайну (Cognitive Design Production Center, CDPC), повʼязаний із Корпусом вартових Ісламської революції Ірану.

За даними США, щонайменше з 2023 року центр планував операції впливу, якими хотів розпалити соціально-політичну напруженість серед американського електорату напередодні виборів у 2024 році. Про які саме операції йдеться, Мінфін США не вказує.

Також у Санкційний список потрапив повʼязаний із російською військовою розвідкою московський «Центр геополітичної експертизи», який заснував ідеолог євразійства Александр Дугін.

У США встановили, що працівники центру безпосередньо співпрацюють з підрозділом російської ГРУ, який відповідає за диверсії проти Заходу, а його директор Валерій Коровін був причетний до спроб, щоб втрутитися в американські президентські вибори.

Мінфін США каже, що «Центр геополітичної експертизи» нібито поширював у соцмережах фейкові відео, які генерували з використанням штучного інтелекту, які очорнювали кандидата у віцепрезиденти від демократів Тіма Волца.

Нагадаємо, обраний 47-м президентом США Дональд Трамп готує масштабні зміни під час свого повернення до Білого дому. Хоча Трамп часто уникав конкретики, за понад рік політичних виступів він окреслив широкий план, який поєднує традиційні консервативні підходи до податків, регулювання та культурних питань із більш популістським акцентом на торгівлі та зміні міжнародної ролі США. 

Як відомо, за республіканця Дональда Трампа проголосували 295 виборників. Цього результату достатньо, щоб стати президентом США. Опонентка Трампа, демократка Камала Гарріс, набрала 226 голосів виборників.

До слова, The Wall Street Journal зазначає, що перемога Дональда Трампа на виборах була не такою близькою, як передбачали опитування. Він повернув собі підтримку штатів, яку втратив у 2020 році, і зробив це з коаліцією, яка включала більше молодих виборців.

Читайте також:

Теги: Мінфін вибори санкції Дональд Трамп Камала Гарріс перемога відео Дугін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Усі українські льотчики продовжують виконувати завдання із захисту країни
Росіяни заявили, що український льотчик здався у полон. Повітряні сили відреагували
29 грудня, 15:51
Політика Трампа може змінити глобальний баланс сил
Повернення Трампа до Білого дому може змінити Україну та світ
28 грудня, 19:29
Лідерам Колумбії та Панами не сподобались плани Трампа на Панамський канал
Трамп хоче повернути Панамський канал: президенти Панами й Колумбії відреагували
23 грудня, 14:30
Під санкції США потрапив міністр внутрішніх справ Грузії Вахтанг Гомелаурі
США наклали санкції на міністра внутрішніх справ Грузії
19 грудня, 22:36
Юрій Бойко прямує на допит в СБУ
Нардеп Бойко прийшов на допит до СБУ
17 грудня, 11:26
14 грудня виборча колегія Грузії, абсолютна більшість якої мала «Грузинська мрія», обрала президентом Міхеїла Кавелашвілі
Стало відомо, хто привітав новообраного президента Грузії
16 грудня, 14:05
Трамп відмовився взяти на себе зобов'язання залишити країну в НАТО
Трамп знову пригрозив виходом США з НАТО
8 грудня, 18:48
За словами правоохоронців, казино фінансувало оборонно-промисловий комплекс Російської Федерації
ДБР повідомило про підозру власникам і керівництву онлайн-казино через зв'язки з Росією
5 грудня, 15:05
Трамп тривалий час залучає членів своєї родини до участі в політичному житті
Трамп планує призначити на посаду в Білому домі свого свата
2 грудня, 15:17

Економіка

США ввели санкції проти осіб з Росії та Ірану, які втручалися в американські вибори
США ввели санкції проти осіб з Росії та Ірану, які втручалися в американські вибори
США встановили економічний рекорд у 2024 році
США встановили економічний рекорд у 2024 році
У Китаї завершено будівництво найдовшого у світі швидкісного тунелю
У Китаї завершено будівництво найдовшого у світі швидкісного тунелю
Припинення транзиту російського газу через Україну: Чехія дала обіцянку Словаччині
Припинення транзиту російського газу через Україну: Чехія дала обіцянку Словаччині
Стало відомо, що ввійшло до нового американського пакета озброєння для України
Стало відомо, що ввійшло до нового американського пакета озброєння для України
Польща пояснила, як вона може наростити постачання електроенергії до України
Польща пояснила, як вона може наростити постачання електроенергії до України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
135K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 грудня: ситуація на фронті
48K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 грудня 2024
21K
Обмін полоненими напередодні Нового року: повний список звільнених українців
11K
1 січня: свято, традиції, прикмети та заборони
6171
Втрати ворога станом на 31 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
5908
Перед Новим роком суд зробив подарунок нардепу Бойку

Новини

Кадрові призначення та скандал з «Кварталом 95». Головне за 31 грудня
Сьогодні, 20:58
30 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:02
Хмарно, місцями ожеледь: прогноз погоди на 29 грудня
29 грудня, 06:00
29 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 грудня, 00:05
Суд обрав запобіжний захід для антикорупціонера Лємєнова у справі про ухиляння від армії
28 грудня, 12:33
Туман і ожеледь: прогноз погоди на 28 грудня
28 грудня, 06:00

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua