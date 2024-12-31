США ввели санкції проти осіб з Росії та Ірану, які втручалися в американські вибори

У санкційний список потрапив повʼязаний із російською військовою розвідкою московський «Центр геополітичної експертизи»

США ввели санкції проти людей з Ірану та Росії, які втручалися в американські вибори 2024 року. Про це повідомляє Міністерство фінансів США.

Під американські санкції потрапив Центр виробництва когнітивного дизайну (Cognitive Design Production Center, CDPC), повʼязаний із Корпусом вартових Ісламської революції Ірану.

За даними США, щонайменше з 2023 року центр планував операції впливу, якими хотів розпалити соціально-політичну напруженість серед американського електорату напередодні виборів у 2024 році. Про які саме операції йдеться, Мінфін США не вказує.

Також у Санкційний список потрапив повʼязаний із російською військовою розвідкою московський «Центр геополітичної експертизи», який заснував ідеолог євразійства Александр Дугін.

У США встановили, що працівники центру безпосередньо співпрацюють з підрозділом російської ГРУ, який відповідає за диверсії проти Заходу, а його директор Валерій Коровін був причетний до спроб, щоб втрутитися в американські президентські вибори.

Мінфін США каже, що «Центр геополітичної експертизи» нібито поширював у соцмережах фейкові відео, які генерували з використанням штучного інтелекту, які очорнювали кандидата у віцепрезиденти від демократів Тіма Волца.

Нагадаємо, обраний 47-м президентом США Дональд Трамп готує масштабні зміни під час свого повернення до Білого дому. Хоча Трамп часто уникав конкретики, за понад рік політичних виступів він окреслив широкий план, який поєднує традиційні консервативні підходи до податків, регулювання та культурних питань із більш популістським акцентом на торгівлі та зміні міжнародної ролі США.

Як відомо, за республіканця Дональда Трампа проголосували 295 виборників. Цього результату достатньо, щоб стати президентом США. Опонентка Трампа, демократка Камала Гарріс, набрала 226 голосів виборників.

До слова, The Wall Street Journal зазначає, що перемога Дональда Трампа на виборах була не такою близькою, як передбачали опитування. Він повернув собі підтримку штатів, яку втратив у 2020 році, і зробив це з коаліцією, яка включала більше молодих виборців.