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    Польща стурбована: наразі російські війська можуть напасти на Україну

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    Світова спільнота стурбована нарощенням озброєння Росії біля кордонів України - Польща стурбована: наразі російські війська можуть напасти на Україну
    Світова спільнота стурбована нарощенням озброєння Росії біля кордонів України
    фото з відкритих джерел

    Зростає присутність російських військ навколо України та Білорусі - прем'єр Польщі

    Польща висловлює стурбованість у зв'язку з присутністю російських військ біля кордонів України і на території Білорусі. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє канцелярія прем'єра Польщі.

    «Зростає присутність російських військ навколо України, в Білорусі, уздовж російсько-білоруського кордону, а також в Калінінградській області. Ця присутність є інструментом, який можна використовувати для прямої атаки», – заявив Моравецький.

    Як повідомлялося, Росія накопичила більш ніж 92 тис. військових довкола українських кордонів і готується атакувати Україну наприкінці січня чи на початку лютого. Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

    Він заявив, що така атака може включати авіаудари, артилерійські і бронетанкові атаки, за якими послідують повітряно-десантні напади на сході, десантні атаки в Одесі та Маріуполі і межливе вторгнення через сусідню Білорусь.

    Саме з метою нападу Росія почала нарощувати свій військовий потенціал і довкола кордонів, і в Криму. Однак спершу, за словами Буданова, має відбутися серія «психологічних операцій», щоб дестабілізувати Україну і підірвати її здатність боротися.

    Нагадаємо, конгресмени просять Джо Байдена відправити військових до України.

    Також генерал ЗСУ очікує на посилення військової агресії РФ.

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    Теги: Білорусь Росія Польща ЗСУ Міноборони військові кордон озброєння
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    Польща стурбована: наразі російські війська можуть напасти на Україну