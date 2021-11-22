Українські військові застосовували Javelin на Донбасі

Україні потрібно більше допомоги від США, зазначив начальник Головного управління розвідки Міноборони України

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов повідомив про використання протитанкового ракетного комплексу Javelin під час бойових дій на сході України. Про це він розповів в інтерв'ю Military Times.

Зазначається, що американські ракети разом з легкими радіолокаційними системами протидії вогню AN/TPQ-53 і турецькими Bayraktar TB-2, які задіяні в бойових діях проти російських бойовиків, «володіють значним психологічним стримуючим фактором, змушуючи росіян двічі подумати перед атакою».

За словами Буданова, Україні потрібно більше допомоги від США.

«Я думаю, що зараз нам цього недостатньо. Нам потрібно більше. Жодна країна, крім України, не має відкритої війни з Росією. А ми вже сім років. Ось чому ми впевнені, що США повинні дати нам все, чого ми не отримували раніше. І прямо зараз. Для цього настав відповідний час. Тому що після цього може бути дуже пізно», — заявив глава ГУР.

Буданов зазначив, що ракетні батареї Patriot, а також протиракетні, артилерійські та мінометні системи входять до списку бажань України.