Почалися перемовини Лаврова та Блінкена: Росія не чекає від них прориву

Очікується, що перемовини Лаврова та Блінкена триматимуть близько двох годин

Зустріч дипломатів проходить у Женеві

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що не чекає від зустрічі у Женеві з держсекретарем США Ентоні Блінкеном прориву, але чекає на відповідь на російські пропозиції. Про це він сказав на відкритій частині перемовин з Блінкеном.

За словами Лаврова, РФ розраховує, що Держдеп сконцентрується на пропозиціях США щодо «гарантій безпеки».

Очікується, що перемовини Лаврова та Блінкена триматимуть близько двох годин. Далі політики вийдуть на брифінг для ЗМІ.

Глава Держдепу казав, що на зустрічі з Лавровим Вашингтон спробує зрозуміти, чи готова Москва рухатися шляхом дипломатії у врегулюванні ситуації з російською агресією навколо України.

До слова, держсекретар США Ентоні Блінкен звернувся до росіян і пояснив, чим для них обернеться війна з Україною.

Також стало відомо, що США воліли б вирішити ситуацію навколо України мирним шляхом.

Ще Держдеп повідомляв, що Росія не погодилася відвести війська від українських кордонів.

Нагадаємо, Володимир Зеленський назвав умову, за якої Росія буде готова віддати Донбас. Також глава держави назвав місто, з якого Росія може почати війну проти України