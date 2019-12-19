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    Думки вголос

    Путін пояснив, чому поки що не варто чіпати тіло Леніна в Мавзолеї

    • Антон Орехъ

      Оглядач

    • Розсилка
    Путін пояснив, чому поки що не варто чіпати тіло Леніна в Мавзолеї

    Лежить собі і лежить, їсти не просить

    Мовою оригіналу

    С Владимиром Владимировичем я соглашаюсь не так часто – поэтому сегодня особенный день. Вообще забавно, конечно, что самым любопытным моментом четырехчасовой пресс-конференции Президента страны, посвященной вроде бы актуальным вопросам современности, становится судьба покойника, которого нет на свете без малого 96 лет. А всё потому, что прошлое у нас всегда интереснее и актуальнее настоящего.

    Ленин, Сталин, нет фальсификаторам истории и уроков Нюрнбергского процесса и всё такое прочее. Так вот Ленина пока лучше не трогать. Лежит себе и лежит, есть не просит. Путин, к слову, Ленина-то не любит. И понятно почему. Это Ленин с его точки зрения придумал такое устройство страны, которое позволило ей развалиться в один миг и разбежаться в разные стороны. Товарищ Сталин ковал Империю, а дедушка Ленин придумал часовой механизм и заложил его под могучее здание. По совести, говоря, надо бы прекратить уже этот анатомический театр на Красной площади. Изъять старика из зиккурата и поместить его в невидимом положении под землю. Но есть, конечно, одна проблема. Пока Ленина не трогают, его фанаты и зюгановцы ведут себя смирно. Произносят ритуальные речи об интересах простого народа, но соглашаются со всем, что делает власть. Зюганов со своей КПРФ устроился в Думе не хуже, чем Ленин в Мавзолее.

    А представьте, что будет, если Ильича вдруг понесут наружу! Либералы-то Путину все равно спасибо не скажут, знаю я их. А вот коммунисты, бабушки-старушки, разнообразные фрики с красными флагами и красными гвоздиками – вот они грудью пойдут на Кремль или к ближайшей районной управе. Положение в стране мутное, равновесие шаткое. Тут и хипстеры бунтуют, и студенты бузят, и против мусора граждане сражаются. А если еще и ленинисты восстанут? К тому же контингент этот возрастной. А это как раз та публика, которая активнее всего голосует на выборах. Которая больше всех нуждается в помощи государства, в пенсиях, надбавках, льготах. Но если у них отнять символ юности и таким образом и всю их жизнь поставить под сомнение, то получится скверная история.

    А Путину и так развлечений хватает. Поэтому лучше эту ситуацию заморозить. Бальзамирование творит чудеса. Тело Ленина еще нас всех переживет. Вот его в неизменном виде сохранить куда проще, чем политическую стабильность в стране. Так что Владимир Владимирович здесь всё делает грамотно. Ну, а я-то вообще всегда говорил, что раз Ильич над нами поставил великий социальный эксперимент, то и мы над ним можем маленько покуражиться еще. Пускай отдыхает в гранитной пирамиде, нетленный он наш.

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Росія Путін СРСР
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