Паливна криза виходить за межі РФ, попри заяви Москви про «повний контроль»

Наслідки нестабільності російського ринку палива відчули й інші країни, які залежать від постачання з РФ

Служба зовнішньої розвідки України: нестабільність російського ринку призвела до конфіскації палива в Криму та дефіциту в Таджикистані

Попри гучні заяви російського уряду про «повний контроль» над ситуацією на внутрішньому ринку нафтопродуктів, паливна криза в Росії не лише поширюється, а й має серйозні наслідки для сусідніх країн. Міністр енергетики РФ Сергій Цивільов повідомив, що забезпечення потреб громадян є «абсолютним пріоритетом», а стабільність підтримується «в ручному режимі». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

СЗР зазначає, що цей «ручний режим» управління вже призвів до нестабільності на місцях. У Криму російські військові на блокпостах почали конфісковувати бензин у цивільних, відливаючи по кілька літрів пального. У Луганській області паливна криза спровокувала появу «чорного ринку» талонів на бензин, де місцеві комунальні служби перепродають їх за завищеними цінами.

Наслідки нестабільності російського ринку палива відчули й інші країни, які залежать від постачання з РФ.

Зокрема, у Таджикистані фіксується серйозний дефіцит бензину, дизельного пального та скрапленого газу. Через перебої з постачанням із росії та зруйновані логістичні ланцюги ціни на пальне зросли до рекордних рівнів, а автозаправки обмежують продаж. Це вже впливає не лише на транспортну галузь, а й на економіку країни загалом.

Наразі уряд Таджикистану шукає альтернативні джерела постачання, аби зменшити залежність від російського ринку та уникнути подальших криз у паливному секторі.

Хоч офіційна Москва заявляє про «стабільність», СЗР підсумовує, що продовження війни проти України та «ручний режим управління» паливним ринком РФ стає причиною нових економічних проблем не лише всередині країни, а й за її межами.

Нагадаємо, ціна на основний сорт російської нафти різко впала після того, як західні санкції змусили китайські нафтопереробні заводи скасувати деякі закупівлі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Спотові продажі ESPO, що поставляється з Далекого Сходу Росії, пропонувалися з дисконтом у 50 центів за барель до еталонної ціни ICE Brent цього тижня. Минулого тижня, до введення останнього раунду санкцій, ціна на цей сорт нафти була на понад $1 за барель вищою.

До слова, індійські нафтопереробні заводи не розміщували нових замовлень на закупівлю російської нафти з моменту введення санкцій, оскільки чекають на роз'яснення від уряду та постачальників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Деякі нафтопереробні заводи звертаються до спотових ринків, щоб задовольнити свої потреби в сирій нафті, повідомили джерела. Державна компанія Indian Oil оголосила тендер на закупівлю нафти, а конгломерат Reliance Industries збільшив обсяги закупівель на спотових ринках.