Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп дозволив буріння в Арктичному заповіднику Аляски

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Трамп дозволив буріння в Арктичному заповіднику Аляски
фото з відкритих джерел

Екологічні організації, серед яких Alaska Wilderness League, різко розкритикували ініціативу

Адміністрація президента США Дональда Трампа ухвалила рішення відновити розвідку та видобуток нафти й газу в Арктичному національному заповіднику дикої природи (ANWR) на півночі Аляски. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Згідно з новими положеннями, нафтові та газові компанії знову зможуть орендувати ділянки прибережної зони ANWR для розробки родовищ, які раніше були заборонені адміністрацією Джо Байдена.

Міністерство внутрішніх справ США заявило про відкриття 1,56 млн акрів прибережної рівнини для буріння та скасування попередніх обмежень. За словами відомства, крок сприятиме енергетичній незалежності країни, створенню нових робочих місць і зміцненню економіки Аляски.

Губернатор штату Майк Данліві назвав це рішення історичним і подякував Трампу за «виконання обіцянок перед Аляскою».

Водночас екологічні організації, серед яких Alaska Wilderness League, різко розкритикували ініціативу, попередивши, що буріння може завдати шкоди унікальній арктичній екосистемі, де мешкають білі ведмеді, північні олені та численні види перелітних птахів.

Попри дозвіл, великі енергетичні корпорації поки не поспішають інвестувати в ці території: торішній аукціон на 400 тис. акрів землі за часів Байдена не отримав жодної заявки.

Рішення Трампа узгоджується з його політикою розширення внутрішнього енергетичного виробництва та підтримки економічного розвитку, хоча викликає серйозне занепокоєння серед природоохоронців.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп та прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе підписали угоду про критично важливі мінеральні ресурси.

Згідно з угодою, країни мають намір інвестувати понад $3 млрд у видобуток корисних копалин протягом наступних шести місяців. При цьому вартість ресурсів, що видобуваються у межах проєктів, оцінюють у $53 млрд. Експортно-імпортний банк США готовий розглянути фінансування цих проєктів на понад $2,2 млрд. Це дозволить залучити до $5 млрд інвестицій у розвиток видобутку критично важливих мінералів і зміцнення ланцюгів постачання між країнами.

До слова, Туреччина розглядає партнерство зі США для видобутку рідкісних металів на нещодавно виявленому родовищі біля Ескішехіра після невдалих переговорів з Китаєм та Росією.

Теги: Аляска Дональд Трамп США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Місія «Томагавк»
Місія «Томагавк»
13 жовтня, 13:35
Зеленський: станом на зараз Бельгія, Литва, Латвія, Естонія, Ісландія та Люксембург уже заявили про готовність зробити внесок у майбутній 5-й пакет
Ініціатива PURL: Зеленський пояснив, скільки грошей потрібно Україні щомісяця
30 вересня, 09:46
Цього тижня понад 150 тис працівників мають залишити федеральні штати
«Шатдаун» у США. Уряд призупиняє роботу після провалу голосування
1 жовтня, 07:02
Військові перебуватимуть в Ізраїлі для забезпечення стабільності в Газі
США відправляють на Близький Схід дві сотні військових
10 жовтня, 06:21
Трамп: Краще закінчити війну без Tomahawk
Трамп: Краще закінчити війну без Tomahawk
17 жовтня, 21:17
Зеленський обговорив з Трампом українські позиції на полі бою, далекобійність та ППО, дипломатичні перспективи
Зеленський заявив, що розмова з Трампом може наблизити кінець війни
18 жовтня, 03:14
Трамп поспілкувався з журналістами в Овальному кабінеті
Трамп повідомив, чи є шанс на припинення вогню в Україні
22 жовтня, 00:49
Адміністрація Білого дому внесла слова «зелений» та «декарбонізація» до чорного списку
Адміністрація Білого дому заборонила деякі слова, що стосуються зміни клімату
30 вересня, 08:28
Гегсет під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським обрав «триколорний» аксесуар
Міністр оборони США втрапив у скандал через краватку. Венс став на його захист
18 жовтня, 22:10

Політика

Трамп дозволив буріння в Арктичному заповіднику Аляски
Трамп дозволив буріння в Арктичному заповіднику Аляски
Нові заяви Трампа, Росія готується до санкцій: головне за ніч
Нові заяви Трампа, Росія готується до санкцій: головне за ніч
Саміт в Брюсселі: ЄС підтвердив підтримку України у 2026-2027 роках
Саміт в Брюсселі: ЄС підтвердив підтримку України у 2026-2027 роках
Трамп планує обговорити з Сі Цзіньпіном контрабанду фентанілу через Венесуелу
Трамп планує обговорити з Сі Цзіньпіном контрабанду фентанілу через Венесуелу
Санкції Трампа стануть повільною отрутою для РФ: аналіз The Telegraph
Санкції Трампа стануть повільною отрутою для РФ: аналіз The Telegraph
Росія готується пом’якшувати удар від санкцій США проти нафтогігантів – Bloomberg
Росія готується пом’якшувати удар від санкцій США проти нафтогігантів – Bloomberg

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
Сьогодні, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
Вчора, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua