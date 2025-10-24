Трамп дозволив буріння в Арктичному заповіднику Аляски

Екологічні організації, серед яких Alaska Wilderness League, різко розкритикували ініціативу

Адміністрація президента США Дональда Трампа ухвалила рішення відновити розвідку та видобуток нафти й газу в Арктичному національному заповіднику дикої природи (ANWR) на півночі Аляски. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Згідно з новими положеннями, нафтові та газові компанії знову зможуть орендувати ділянки прибережної зони ANWR для розробки родовищ, які раніше були заборонені адміністрацією Джо Байдена.

Міністерство внутрішніх справ США заявило про відкриття 1,56 млн акрів прибережної рівнини для буріння та скасування попередніх обмежень. За словами відомства, крок сприятиме енергетичній незалежності країни, створенню нових робочих місць і зміцненню економіки Аляски.

Губернатор штату Майк Данліві назвав це рішення історичним і подякував Трампу за «виконання обіцянок перед Аляскою».

Водночас екологічні організації, серед яких Alaska Wilderness League, різко розкритикували ініціативу, попередивши, що буріння може завдати шкоди унікальній арктичній екосистемі, де мешкають білі ведмеді, північні олені та численні види перелітних птахів.

Попри дозвіл, великі енергетичні корпорації поки не поспішають інвестувати в ці території: торішній аукціон на 400 тис. акрів землі за часів Байдена не отримав жодної заявки.

Рішення Трампа узгоджується з його політикою розширення внутрішнього енергетичного виробництва та підтримки економічного розвитку, хоча викликає серйозне занепокоєння серед природоохоронців.

