В Росії знищено 4 обʼєкти військової логістики – розвідка

У Стерлітамаку спалено обладнання трьох веж звʼязку, а під Вологдою виведено з ладу залізничну релейну шафу, що ускладнює постачання російської армії.

Представники руху опору на території Російської Федерації продовжують боротьбу з лініями постачання окупаційної армії. На межі жовтня та листопада 2025 року було знищено чотири важливі обʼєкти військової логістичної інфраструктури держави-агресора. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління розвідки.

У місті Стерлітамак, Башкортостан було спалено обладнання трьох веж звʼязку.

Під Вологдою представники руху опору знищили залізничну релейну шафу.

ГУР наголошує, що систематичне виведення з ладу таких об’єктів, як вежі зв'язку та релейні шафи на залізниці, значно ускладнює військову логістику російських загарбників та їхнє управління на великих відстанях.

Нагадаємо, у ніч на 9 листопада та протягом ранку у кількох великих містах Росії зафіксовано низку інцидентів на критичній інфраструктурі, які спричинили значні перебої в енергопостачанні та промисловості.