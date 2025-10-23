Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Військовий експерт розповів, як студенти потрапляють до резерву ЗСУ

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Військовий експерт розповів, як студенти потрапляють до резерву ЗСУ
Як студенти стають резервістами: коментар військового експерта
фото з відкритих джерел

Студенти, які проходять БЗВП та складають присягу, автоматично зараховуються до резерву, а після 25 років підлягають призову за потреби

Студенти, що проходять базову загальну військову підготовку та складають присягу, стають частиною людського резерву ЗСУ. Після досягнення 25 років вони можуть бути призвані, якщо їхній стан здоров’я та інші критерії відповідають вимогам відбору. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв'ю військового експерта та голови ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Івана Тимочка в Телеграф.

«Користувачі додатка «Резерв+» помітили позначку «Потрібно пройти БЗВП». Після завершення базової загальної військової підготовки (БЗВП) студенти отримують військово-облікову спеціальність та складають присягу», – зазначив експерт.

За словами експерта, саме після присяги вони автоматично зараховуються до резервістів, незалежно від віку.

«Після 25 років ці люди підлягають призову за умови, що їхній соціальний статус, стан здоров’я та інші критерії відповідають вимогам відбору – тоді вони стають військовозобов’язаними. Якщо їх не призвуть одразу, вони залишатимуться у людському резерві доти, доки не настане потреба або мобілізація», – пояснив експерт.

Військовий експерт зазначає, що базова загальна військова підготовка – це навчальні програми під егідою Міністерства оборони та Міністерства освіти для абітурієнтів і студентів. Вона відрізняється від підготовки мобілізованих у навчальних центрах або під час отримання військової спеціальності.

«Студент, який пройшов БЗВП і досяг 25 років, як і решта військовозобов’язаних під час мобілізації може бути викликаний, але держава не буде автоматично давати пріоритет лише тим, хто пройшов БЗВП. Спочатку всіх ставлять на військовий облік, а вже критерії відбору визначатимуть потребу за фахом і спеціальністю», – повідомив Іван Тимочко.

Експерт також зазначив, що обов’язок місцевих адміністрацій брати участь у резервуванні та мобілізації працює на практиці. «Навіть на Львівщині два мери сльози лили, бо їх оштрафували за невиконання мобілізаційних заходів. Вони відчували себе майже як жертви терору», – підкреслив він.

Нагадаємо, що військовий експерт Іван Тимочко пояснив, що важливо відкрито обговорювати питання обліку жінок у резерві та не плутати добровільну службу з примусовим призовом. За його словами, у багатьох країнах жінки служать у збройних силах – Ізраїль, скандинавські держави, Австрія, навіть деякі арабські країни – і це не сприймається як трагедія.

Читайте також:

Теги: студенти держава мобілізація війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російському диктатору потрібен не Донбас, а можливість продемонструвати свою «перемогу»
«Він хоче показати перемогу». Зеленський пояснив, навіщо Путіну адміністративні межі Донбасу
20 жовтня, 13:53
Путін знову намагається затягти час перемовинами
Будуть удари «Томагавками» по Москві, і не тільки
17 жовтня, 14:54
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11266 танків
Втрати ворога станом на 17 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
17 жовтня, 07:50
Влітку 2024 року митрополит Феодосій отримав пʼяту підозру
Митрополит УПЦ МП, який під слідством в Україні, рвався на «допит» в ООН. Що вирішив суд
16 жовтня, 08:14
Суди встановили, що частина власності ТРЦ належить державним банкам-кредиторам, а не особам, пов'язаним із Януковичем
Пошуки управителя припинено, АРМА повертає ТРЦ «Гулівер» державі
13 жовтня, 14:32
Путін відверто зневажає Європу, вважає її слабкою й безвольною
Європарламент надіслав Путіну важливий сигнал
10 жовтня, 12:07
Росіяни підірвали ділянку аміакопроводу поблизу населеного пункту Русин Яр
На Донеччині підірвано трубопровід з аміаком 
9 жовтня, 19:31
Підласа запевнила, що виплати військовим будуть здійснюватися своєчасно
Нардепка Підласа повідомила, чи будуть затримки у виплатах військовим
2 жовтня, 13:52
Основний удар окупанти завдали по столиці та Київській області
«Світе, схаменися». Зірки відреагували на масовану атаку регіонами України 28 вересня
28 вересня, 13:02

Суспільство

PlayCity оштрафувало організатора онлайн-казино на 1,6 млн грн
PlayCity оштрафувало організатора онлайн-казино на 1,6 млн грн
Військовий експерт розповів, як студенти потрапляють до резерву ЗСУ
Військовий експерт розповів, як студенти потрапляють до резерву ЗСУ
Загибель журналістів телеканалу Freedom: НСЖУ звернулася до міжнародних партнерів
Загибель журналістів телеканалу Freedom: НСЖУ звернулася до міжнародних партнерів
Кабмін спростив процедуру обстеження пошкодженого житла: що змінилося
Кабмін спростив процедуру обстеження пошкодженого житла: що змінилося
ДТЕК оновив графіки для Києва і Дніпропетровщини
ДТЕК оновив графіки для Києва і Дніпропетровщини
Військовий хірург помер після важкого поранення. Згадаймо Олександра Полякіна
Військовий хірург помер після важкого поранення. Згадаймо Олександра Полякіна

Новини

В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
Сьогодні, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua