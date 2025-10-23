Військовий експерт розповів, як студенти потрапляють до резерву ЗСУ

Студенти, які проходять БЗВП та складають присягу, автоматично зараховуються до резерву, а після 25 років підлягають призову за потреби

Студенти, що проходять базову загальну військову підготовку та складають присягу, стають частиною людського резерву ЗСУ. Після досягнення 25 років вони можуть бути призвані, якщо їхній стан здоров’я та інші критерії відповідають вимогам відбору. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв'ю військового експерта та голови ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Івана Тимочка в Телеграф.

«Користувачі додатка «Резерв+» помітили позначку «Потрібно пройти БЗВП». Після завершення базової загальної військової підготовки (БЗВП) студенти отримують військово-облікову спеціальність та складають присягу», – зазначив експерт.

За словами експерта, саме після присяги вони автоматично зараховуються до резервістів, незалежно від віку.

«Після 25 років ці люди підлягають призову за умови, що їхній соціальний статус, стан здоров’я та інші критерії відповідають вимогам відбору – тоді вони стають військовозобов’язаними. Якщо їх не призвуть одразу, вони залишатимуться у людському резерві доти, доки не настане потреба або мобілізація», – пояснив експерт.

Військовий експерт зазначає, що базова загальна військова підготовка – це навчальні програми під егідою Міністерства оборони та Міністерства освіти для абітурієнтів і студентів. Вона відрізняється від підготовки мобілізованих у навчальних центрах або під час отримання військової спеціальності.

«Студент, який пройшов БЗВП і досяг 25 років, як і решта військовозобов’язаних під час мобілізації може бути викликаний, але держава не буде автоматично давати пріоритет лише тим, хто пройшов БЗВП. Спочатку всіх ставлять на військовий облік, а вже критерії відбору визначатимуть потребу за фахом і спеціальністю», – повідомив Іван Тимочко.

Експерт також зазначив, що обов’язок місцевих адміністрацій брати участь у резервуванні та мобілізації працює на практиці. «Навіть на Львівщині два мери сльози лили, бо їх оштрафували за невиконання мобілізаційних заходів. Вони відчували себе майже як жертви терору», – підкреслив він.

Нагадаємо, що військовий експерт Іван Тимочко пояснив, що важливо відкрито обговорювати питання обліку жінок у резерві та не плутати добровільну службу з примусовим призовом. За його словами, у багатьох країнах жінки служать у збройних силах – Ізраїль, скандинавські держави, Австрія, навіть деякі арабські країни – і це не сприймається як трагедія.