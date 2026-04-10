Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський розказав, чи встиг Путін «нагріти руки» на війні в Ірані

Максим Бурич
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

Президент України оцінив здобутки Росії від війни на Близькому Сході

Президент України Володимир Зеленський прокоментував економічні наслідки для Росії від ескалації на Близькому Сході. За оцінкою глави держави, Кремль не отримав очікуваних надприбутків, які могли б врятувати російську економіку від дефіциту, а удари ЗСУ по стратегічних об'єктах у тилу РФ лише погіршують фінансовий стан агресора. Про це розповів Зеленський на закритій зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

Попри сподівання Москви на стрімке зростання цін на енергоресурси через конфлікти в Ірані та Затоці, Росія не змогла акумулювати достатньо коштів для стабілізації свого бюджету.

«Я не думаю, що Росія встигла багато заробити. У мене ще немає остаточної суми, але не думаю, що це катастрофічна цифра. Якщо в них був дефіцит 100 мільярдів, то навіть якщо й покрили 15-20 відсотків, увесь дефіцит усе ж не покриють. І завдяки нашим відповідям по Усть-Лузі та по інших об’єктах вони скорочують обсяги постачання. Ми це бачимо», – наголосив президент.

Нагадаємо, Україна досягла домовленостей із кількома країнами Близького Сходу щодо постачання певних обсягів нафти та нафтопродуктів на рік. Про це Володимир Зеленський сказав під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України.

«Стабільність на Близькому Сході дасть точно пониження цін. На сьогодні альтернативи такому об'єму у світі немає. Ми домовилися з деякими країнами з Близького Сходу, що зможемо на всяк випадок мати об'єм на рік, якщо буде всюди дефіцит», – сказав президент.

Водночас, як уточнив Зеленський, йшлося саме про орієнтовні обсяги поставок, тоді як ціна визначатиметься відповідно до встановленої формули.

Теги: росія війна Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua