Зеленський розказав, чи встиг Путін «нагріти руки» на війні в Ірані

Зеленський: завдяки нашим відповідям по Усть-Лузі та по інших об’єктах вони скорочують обсяги постачання

Президент України оцінив здобутки Росії від війни на Близькому Сході

Президент України Володимир Зеленський прокоментував економічні наслідки для Росії від ескалації на Близькому Сході. За оцінкою глави держави, Кремль не отримав очікуваних надприбутків, які могли б врятувати російську економіку від дефіциту, а удари ЗСУ по стратегічних об'єктах у тилу РФ лише погіршують фінансовий стан агресора. Про це розповів Зеленський на закритій зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

Попри сподівання Москви на стрімке зростання цін на енергоресурси через конфлікти в Ірані та Затоці, Росія не змогла акумулювати достатньо коштів для стабілізації свого бюджету.

«Я не думаю, що Росія встигла багато заробити. У мене ще немає остаточної суми, але не думаю, що це катастрофічна цифра. Якщо в них був дефіцит 100 мільярдів, то навіть якщо й покрили 15-20 відсотків, увесь дефіцит усе ж не покриють. І завдяки нашим відповідям по Усть-Лузі та по інших об’єктах вони скорочують обсяги постачання. Ми це бачимо», – наголосив президент.

Нагадаємо, Україна досягла домовленостей із кількома країнами Близького Сходу щодо постачання певних обсягів нафти та нафтопродуктів на рік. Про це Володимир Зеленський сказав під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України.

«Стабільність на Близькому Сході дасть точно пониження цін. На сьогодні альтернативи такому об'єму у світі немає. Ми домовилися з деякими країнами з Близького Сходу, що зможемо на всяк випадок мати об'єм на рік, якщо буде всюди дефіцит», – сказав президент.

Водночас, як уточнив Зеленський, йшлося саме про орієнтовні обсяги поставок, тоді як ціна визначатиметься відповідно до встановленої формули.