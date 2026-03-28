Фінляндія вимагає гарантій: замовлена у США зброя має надходити до України

Країни НАТО, які профінансували закупівлю техніки у американських підрядників, очікують чіткого дотримання домовленостей

Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен заявив, що Гельсінкі прискіпливо стежитиме за виконанням контрактів на постачання озброєння для ЗСУ. Занепокоєння європейських партнерів викликали повідомлення про можливе перенаправлення американської зброї з українського напрямку на Близький Схід через війну з Іраном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Euronews.

Антті Хяккянен наголосив, що Фінляндія перевірить, чи дотримується Вашингтон зобов'язань перед європейськими союзниками. Це питання стало гострим після публікації у Washington Post, де зазначалося, що Пентагон розглядає можливість передачі частини призначеного для України обладнання для потреб війни з Іраном.

«Що обіцяно Україні, має дійти до України», – сказав він.

«Ми постійно оцінюємо, як витрачаються кошти, і віримо, що механізм працює. Звісно, якщо виникнуть проблеми, нам доведеться переглянути це», – сказав Хяккянен в інтерв’ю.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив 28 березня, що США не перенаправляють зброю, закуплену країнами НАТО для України, на Близький Схід, але не виключив такої можливості.

Президент США Дональд Трамп також прокоментував повідомлення ЗМІ про можливість перенаправлення на Близький Схід американського озброєння, призначеного для України: він відповів, що США постійно займаються перенаправленням озброєння з різних частин світу.

Тим часом генсек НАТО Марк Рютте запевнив, що американська зброя з PURL продовжуватиме постачатися в Україну.

Нагадаємо, президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що переговори щодо завершення війни в Україні зайшли у глухий кут і наразі не просуваються вперед.

Фінський президент пояснив паузу у тристоронніх переговорах кількома чинниками. За його словами, однією з причин може бути війна в Ірані, яка відволікає міжнародну увагу від подій в Україні.

«Це може бути пов'язане із війною в Ірані, яка відволікає увагу від війни в Україні. Але це також може бути призупинення переговорів, оскільки вони зайшли в глухий кут і не просуваються вперед», – сказав Стубб.

Американська сторона вже вичерпала можливості для просування переговорного процесу.