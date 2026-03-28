Головна Світ Політика
search button user button menu button

Фінляндія вимагає гарантій: замовлена у США зброя має надходити до України

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
фото: Reuters

Країни НАТО, які профінансували закупівлю техніки у американських підрядників, очікують чіткого дотримання домовленостей

Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен заявив, що Гельсінкі прискіпливо стежитиме за виконанням контрактів на постачання озброєння для ЗСУ. Занепокоєння європейських партнерів викликали повідомлення про можливе перенаправлення американської зброї з українського напрямку на Близький Схід через війну з Іраном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Euronews.

Антті Хяккянен наголосив, що Фінляндія перевірить, чи дотримується Вашингтон зобов'язань перед європейськими союзниками. Це питання стало гострим після публікації у Washington Post, де зазначалося, що Пентагон розглядає можливість передачі частини призначеного для України обладнання для потреб війни з Іраном.

«Що обіцяно Україні, має дійти до України», – сказав він.

«Ми постійно оцінюємо, як витрачаються кошти, і віримо, що механізм працює. Звісно, якщо виникнуть проблеми, нам доведеться переглянути це», – сказав Хяккянен в інтерв’ю.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив 28 березня, що США не перенаправляють зброю, закуплену країнами НАТО для України, на Близький Схід, але не виключив такої можливості.

Президент США Дональд Трамп також прокоментував повідомлення ЗМІ про можливість перенаправлення на Близький Схід американського озброєння, призначеного для України: він відповів, що США постійно займаються перенаправленням озброєння з різних частин світу.

Тим часом генсек НАТО Марк Рютте запевнив, що американська зброя з PURL продовжуватиме постачатися в Україну.

Нагадаємо, президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що переговори щодо завершення війни в Україні зайшли у глухий кут і наразі не просуваються вперед.

Фінський президент пояснив паузу у тристоронніх переговорах кількома чинниками. За його словами, однією з причин може бути війна в Ірані, яка відволікає міжнародну увагу від подій в Україні.

«Це може бути пов'язане із війною в Ірані, яка відволікає увагу від війни в Україні. Але це також може бути призупинення переговорів, оскільки вони зайшли в глухий кут і не просуваються вперед», – сказав Стубб.

Американська сторона вже вичерпала можливості для просування переговорного процесу.

Теги: Фінляндія Україна зброя США НАТО

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Фінляндія вимагає гарантій: замовлена у США зброя має надходити до України
Трамп назвав головну перешкоду для миру: війна в Україні могла бути «найлегшою», але...
Трамп заявив, що вважає себе миротворцем
Axios: між Рубіо та Каллас розгорілась суперечка на G7 через війну в Україні
Іран пояснив відсутність верховного лідера в публічному просторі
ЄС може закрити в’їзд для росіян зі старими паспортами: подробиці
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua