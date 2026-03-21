Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Генштаб підтвердив ураження Саратовського нафтозавода

Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
фото: Генштаб ЗСУ

У ніч на 21 березня 2026 року Сили оборони України завдали влучного удару по черговому стратегічному об'єкту ворога на території РФ – Саратовському нафтопереробному заводу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

Це підприємство, що входить до структури «Роснефти», є ключовим постачальником пального для окупаційних військ, що воюють в Україні.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Операцію здійснили оператори Сил безпілотних систем (зокрема 414-ї бригади «Птахи Мадяра», 1-го окремого центру та 413-го полку «Рейд») у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони.

За попередніми даними, на території заводу пошкоджено установку вторинної переробки нафти та масштабний вертикальний резервуар РВС-10000.

Супутникові дані (NASA FIRMS) підтвердили загоряння в районі 8-го цеху заводу, де розташовані паливні резервуари.

Саратовський НПЗ виробляє понад 20 видів продукції, включаючи бензин, дизельне пальне, мазут та вакуумний газойль. Його потужність становить близько 5-7 млн тонн нафти на рік.

Нагадаємо, Сили оборони України завдають ударів по стратегічних об'єктах загарбників. Сьогодні, 21 березня 2026 року, Генеральний штаб ЗСУ підтвердив низку успішних операцій на тимчасово окупованих територіях.

Теги: Генштаб війна нафта росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua