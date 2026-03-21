Генштаб підтвердив ураження Саратовського нафтозавода

У ніч на 21 березня 2026 року Сили оборони України завдали влучного удару по черговому стратегічному об'єкту ворога на території РФ – Саратовському нафтопереробному заводу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

Це підприємство, що входить до структури «Роснефти», є ключовим постачальником пального для окупаційних військ, що воюють в Україні.

Операцію здійснили оператори Сил безпілотних систем (зокрема 414-ї бригади «Птахи Мадяра», 1-го окремого центру та 413-го полку «Рейд») у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони.

За попередніми даними, на території заводу пошкоджено установку вторинної переробки нафти та масштабний вертикальний резервуар РВС-10000.

Супутникові дані (NASA FIRMS) підтвердили загоряння в районі 8-го цеху заводу, де розташовані паливні резервуари.

Саратовський НПЗ виробляє понад 20 видів продукції, включаючи бензин, дизельне пальне, мазут та вакуумний газойль. Його потужність становить близько 5-7 млн тонн нафти на рік.

Нагадаємо, Сили оборони України завдають ударів по стратегічних об'єктах загарбників. Сьогодні, 21 березня 2026 року, Генеральний штаб ЗСУ підтвердив низку успішних операцій на тимчасово окупованих територіях.