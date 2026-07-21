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Остап Яриш Український журналіст, який з 2019 року працює у Сполучених Штатах Америки

Несподіваний союзник України? Чому одна з найвпливовіших прихильниць Трампа приїхала до Києва

glavcom.ua
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Лора Лумер
фото: Getty Images

Блогерка, яку слухає Трамп, приїхала до України

На тлі всього, що несеться, до України приїхала Лора Лумер – одна з найвпливовіших блогерок та активісток у світі MAGA. Я писав про неї та її погляди раніше, тому не буду повторюватись (додам попередній пост у коментарях). Нагадаю тільки, що аудиторія Лумер перевищує два мільйони людей, її слухає Дональд Трамп, а сама блогерка мала прямий вплив на деякі ключові рішення в Овальному кабінеті.

Так от, донедавна Лора Лумер, як і багато ультраконсервативних американських блогерів, поширювала антиукраїнську риторику. В лютому 2024 вона писала: «Мені справді не подобається Україна. Я там ніколи не була. Але на гадку не спадає нічого хорошого, коли думаю про Україну. Зате в мене немає жоднісінького поганого відчуття щодо Росії.» Також вона писала, що в Україні повно нацистів, виступала проти надання допомоги, і таке інше. 

Нещодавно Лумер заявила, що стала жертвою російської пропаганди, і що відтепер вона – «офіційно за Україну». Сьогодні її риторика і справді кардинально відрізняється. «Я щойно приїхала в Україну. Дістатися сюди було неймовірно важко через російських терористів, які знищили повітряний простір», – написала Лумер після прибуття до Києва. «Я хочу побачити Україну на власні очі. Я спробую знайти підтвердження тій пропаганді, якою мене годували. І якщо я цього не знайду, то розповім про це всім, щоб і вони могли приїхати сюди та побачити правду».

Для багатьох новини про приїзд Лумер стали несподіванкою, але її візит готувався вже деякий час - інтерес особливо зріс після того, як минулого місяця Одесу та Київ відвідав її напарник. За підсумками своєї поїздки Лора Лумер планує підготувати спеціальний випуск подкасту. Знаю про декілька дуже цікавих зустрічей, які заплановані в неї та її команди, тож сподіваюсь, що на MAGA-американців чекатиме дійсно хороший контент. Але подкаст - це лише частина.

Вже у перший день поїздки Лумер зробила серію дописів, які сумарно зібрали понад півтора мільйони переглядів на твіттері. В них вона пише про те, як Росія разом з Китаєм втручається в американські вибори. Про те, як Росія вбиває представників релігійних меншин, які не належать до РПЦ. Як Росія викрала тисячі українських дітей. Як Росія допомагає Ірану вбивати громадян США - і підтримує режим, що бажає смерті Дональду Трампу. Словом, про теми, що знаходять особливий відгук у консервативної аудиторії.

Інформації про ці речі предостатньо в американських ЗМІ, але її бракувало на майданчиках MAGA-блогерів. І так виглядає, що Лора Лумер рішуче налаштована це змінити. «Я з нетерпінням чекаю, щоб показати мільйонам прихильників Трампа й американцям, наскільки жорстокою є Росія», – написала блогерка. «І чому США можуть стати наступною мішенню, якщо ми не прокинемося».

Що ж, з нетерпінням чекаємо і ми.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна Україна Дональд Трамп США

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