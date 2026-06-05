Конгрес ухвалив найважливіше рішення для України за часів Трампа. Що відбувалось за лаштунками

Палата представників Конгресу США 226 голосами, у тому числі 18 республіканців, підтримала законопроект, який передбачає фінансову допомогу для України

Чудові новини з Вашингтона. Попри запеклі дебати, Палата представників остаточно схвалила законопроєкт про підтримку України Ukraine Support Act. За – 226, проти – 195. Поки що це – найважливіша українська ініціатива, яку законодавці ухвалили з часу обрання Трампа. Тепер можна розповісти дещо з того, що відбувалось за лаштунками.

Якщо коротко, то Ukraine Support Act передбачає додаткову військову допомогу для Києва і поновлення програми ленд-лізу, запровадження суттєвих санкцій проти Росії, дипломатичну підтримку в поверненні викрадених дітей, допомогу з відбудовою та інші важливі положення.

Щоб винести цей документ на розгляд, довелось йти в обхід спікера і зібрати достатньо підписів конгресменів для процедури вимушеного голосування. Після довгих місяців це таки вдалося зробити. Здавалось, що тепер проблем з голосами в Палаті представників не буде. Але шлях до остаточного схвалення виявився складнішим, ніж багато хто сподівався.

Перед фінальним розглядом документ мав пройти кілька процедурних голосувань. Якщо б на будь-якому з етапів забракло голосів, це б означало кінець історії. І насправді ризик цього був доволі серйозний.

За моєю інформацією, напередодні розгляду Білий дім надіслав республіканцям у Конгресі листа, застерігаючи їх від підтримки ініціативи. Мовляв, законопроєкт втручається у дипломатичні зусилля адміністрації щодо України та Росії, а також збільшує бюджетні витрати на підтримку Києва, що не відповідає чинним пріоритетам Білого дому.

В день голосування спікер Палати представників Майк Джонсон на закритій зустрічі фракції також переконував однопартійців голосувати «проти». Серед аргументів – будь-які дії, зокрема санкції проти Росії, мають бути скоординовані з Білим домом, і цей процес краще довірити Сенату, де чекає розгляду інший законопроєкт.

До кампанії проти Ukraine Support Act долучився впливовий серед республіканців аналітичний центр The Heritage Foundation. Там назвали законопроєкт «політичним театром» і виступили з жорсткою критикою в бік законодавців, які його підтримали.

Спроби вплинути на голосування відбувались також через мʼякшу риторику – точково, у приватних розмовах з окремими конгресменами. Їх переконували, що попри те, що Україну необхідно підтримати, Ukraine Support Act – погано написаний законопроєкт, який потребує оновлення, тож у такому вигляді за нього не можна голосувати.

Зрештою, навіть серед друзів України в Республіканській партії було достатньо тих, хто на процедурному етапі принципово не хотів голосувати в обхід власного спікера. На їхню думку, це – порушення усталених традицій Конгресу, і будь-яка ініціатива, навіть найкраща, має спочатку пройти схвалення в комітетах.

На додачу, в останній момент зʼявився несподіваний ризик того, що кілька демократів також можуть проголосувати «проти» – через незгоду з окремими положеннями в документі. А в ситуації, коли результат голосування може вирішити буквально один голос, це створювало додатковий виклик.

В останні кілька тижнів українська громада, дипломати, небайдужі конгресмени та адвокаційні організації в США посилено працювали над тим, щоб Ukraine Support Act схвалили. Сотні дзвінків та листів конгресменам від їхніх виборців, особисті зустрічі з офісами законодавців, приватні розмови, залучення інфлюенсерів, публікації в пресі та публічна кампанія впливу. І зрештою, попри серйозну опозицію, законопроєкт вдалося просунути на кожному з етапів голосування. З двопартійною підтримкою демократів та республіканців. Як сказав один з конгресменів, кого вдалося переконати – Джо Вілсон – «Якщо доведеться обирати між Україною і Путіним, я обираю Україну».

Далі робота буде складнішою. Попереду – тривалий процес у Сенаті. І, зрештою, підпис президента. Якщо Сенат також ухвалить законопроєкт, Дональд Трамп без вагань може його ветувати. До такого розвитку треба бути готовим. Але по одному виклику за раз. Як кажуть англійською, дійдемо до мосту – тоді й будемо його переходити. Сьогодні ж можна видихнути.