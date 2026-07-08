У Києві зросла кількість загиблих через вибух дрона поблизу газорозподільної станції

Внаслідок вибуху атаки постраждало шестеро людей

У Києві зросла кількість загиблих внаслідок атаки російських безпілотників. Рятувальники дістали з-під завалів тіло ще однієї людини. Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, пише «Главком».

За словами Тимура Ткаченка, кількість жертв внаслідок вибуху БпЛА поблизу газорозподільної станції зросла до двох. «Рятувальники деблокували тіло ще однієї загиблої людини. Таким чином, кількість жертв російської дронової атаки зросла до двох», – написав Ткаченко.

Рятувальники ліквідували пожежу у Деснянському районі фото: ДСНС Києва

Згодом Віталій Кличко повідомив, що у столиці загинули троє людей. «10 постраждалих наразі в столиці внаслідок атаки ворожих БпЛА. 8 поранених медики госпіталізували. За даними медиків, загинули троє мешканців столиці», – написав мер.

Рятувальники ліквідували пожежу у Деснянському районі фото: ДСНС Києва

Напередодні начальник Київської міської військової адміністрації повідомляв, що станом на 13:40 було відомо про чотирьох поранених внаслідок дронової атаки РФ на столицю. Згодом кількість постраждалих зросла до шістьох.

Як повідомляв «Главком», 8 липня російський дрон впав та вибухнув поблизу газорозподільної станції у Деснянському районі столиці.

Зазначимо, уночі 8 липня внаслідок ракетного удару росіян сталися пожежі у Деснянському та Святошинському районах Києва. За даними рятувальників, за іншою адресою горів гаражний кооператив, пожежу ліквідовано. Також внаслідок обстрілу пошкоджено адмінбудівлю та трамваї. Водночас у Деснянському районі було зафіксовано пожежу складських приміщень.

До слова, російські війська завдали кількох ударів керованими авіабомбами по Запоріжжю. Внаслідок атаки понад 15 тисяч абонентів залишилися без електропостачання, пошкоджено підприємство та гаражний кооператив, є постраждалі.