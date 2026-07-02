Росіяни розбили студію «Ісландії»: одна людина загинула

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У Києві загинув охоронець «Ісландії», студія – зруйнована

Під час атаки на столицю в ніч на 2 липня постраждала студія YouTube-каналу «Ісландія». Про це команда повідомила у своєму Facebook, пише «Главком».

«Росіяни розбили нашу студію. Дивно, що це сталося лише зараз. На жаль, загинув охоронець дядя Вова, гарний мужик, дуже шкода. Приїжджав на роботу з Сумщини. Співчуття рідним і близьким», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 2 липня російська окупаційна армія атакувала Київ. Київ пережив одну з наймасованіших атак: ворог бив по житлових будинках та цивільній інфраструктурі дронами, балістичними й крилатими ракетами, а також гіперзвуковими «Цирконами». У столиці постраждали 28 локацій. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зауважив, що наразі підтверджено 11 загиблих та понад 30 поранених.

Унаслідок чергового масованого обстрілу Києва в ніч на 2 липня суттєвих руйнувань зазнав український бізнес. Російський удар повністю знищив склад відомої мережі магазинів техніки та електроніки Moyo.