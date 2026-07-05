Як Сполучені Штати вплинули на розвиток світу за 250 років

Спалах блискавки на тлі монумента Вашингтона під час салюту на честь 250-річчя незалежності США

Україні доцільно взяти до уваги американську історію успіху

4 липня не лише США, а і весь світ відзначають (хоча і по різному) 250-річчя створення Сполучених Штатів Америки. Принагідно вітаю з цим великим ювілеєм всіх американських друзів і знайомих, всіх друзів України в США, і всіх українців також.

Якби критично ми не ставились до Трампа, і скептично до його попередника – Джо Байдена, але США є нашим партнером (хоча і дуже суперечливим, і не завжди надійним), американська підтримка дуже допомогла нам в перші роки війни проти російського повномасштабного вторгнення.

США визначальним чином впливають на процес переговорів про можливе завершення російсько-української війни. І після завершення цієї війни вплив Сполучених Штатів буде для нас дуже важливим, і в безпековому і в широкому політичному сенсі.

Однак в контексті великого ювілею США хочу звернути увагу на інше – на те, як Сполучені Штати вплинули на розвиток світу за ці 250 років. Багато хто не усвідомлює, наскільки значним був цей вплив.

З самого початку свого існування США сформували альтернативну політичну систему – республіканську і федеративну демократію. Саме в США з’явився інститут президентства – виборного керівника держави замість монарха або олігархічних форм правління.

Американська Конституція і правова система, розподіл влади, система стримувань і противаг в організації влади, масова демократія (на місцевому рівні) і розвинена система самоврядування, все це вирішальним чином вплинуло на подальший розвиток демократичних інституцій у всьому світі.

Унікальним був прецедент створення держави і формування нової нації демократичним шляхом. Американська модель демократії стала взірцем (далеко не ідеальним, і хоча б частково) для багатьох країн світу. У ХХ-му ст., особливо у другій його половині, США взагалі стали глобальним місіонером демократії і демократичних цінностей.

З другої половини ХІХ-го ст. і до наших днів США вирішальним чином впливали на розвиток капіталістичної економічної системи і новітніх технологій. Ось далеко не повний перелік речей, які прийшли саме з США і зараз визначають наш повсякденний побут:

електричне освітлення;

телефон;

масовий автомобіль;

авіація;

радіоелектроніка;

транзистор;

мікропроцесор;

персональний комп’ютер;

інтернет;

GPS;

смартфон;

пошукові системи;

соціальні мережі;

хмарні технології;

сучасний штучний інтелект.

Додам до цього списку аксесуар, про який мріяли в молодості (в радянські часи) представники мого покоління – джинси. А в 1990-ті рр. з’явилося поняття «покоління пепсі». І це теж з США.

Взагалі саме США сформували модель масового споживання і стандарти сучасного достатку для заможного середнього класу: свій будинок, свій автомобіль, необхідний набір побутової техніки (телевізор, холодильник, а потім ще комп’ютер і мікрохвильова піч, тощо), літній і зимовий відпочинок.

У Сполучених Штатах з’явилися такі важливі соціально-фінансові інституції як споживчий кредит і пенсійні накопичення. Саме у США сформувався образ середнього класу як основи і центральної сили сучасного суспільства.

У ХХ-му столітті Сполучені Штати завоювали світ через феномен масової культури, в авангарді якої був Голлівуд – «фабрика уяви». А були ще і джаз, і рок-н-рол, і багато чого іншого. Я взагалі вважаю, що США перемогли СРСР саме через американську масову культуру, яка «хакнула» «совок» зсередини, завоювала серця і мрії молодого покоління. Все інше вже було політичними наслідками.

Після Другої Світової Війни саме США визначальним чином вплинули на формування світового порядку та його головних інституцій – ООН; Міжнародний валютний фонд; Світовий банк; система Бреттон-Вудс і долар як глобальна валюта; система глобальної торгівлі; НАТО; мережа політичних союзів у Європі та Азії. І яка гірка іронія історичної долі – зараз саме Президент США Дональд Трамп руйнує всі ці надбання американського глобального лідерства.

І ось тут ми підходимо до темної сторони американського феномену і американського глобального впливу. В історії США були рабство, винищення і депортації корінних народів, атомне бомбардування міст в іншій країні, несправедливі війни, фінансові бульбашки, культ споживання, масова комерціалізація культури, тощо.

І все ж таки, позитиву в американському глобальному впливі було набагато більше. І сталося це завдяки унікальному поєднанню поваги до цінностей свободи і демократії, створення можливостей для реалізації підприємницьких, наукових і творчих талантів людей з різних країн світу, які змогли реалізувати себе саме у вільному середовищі, прагнення будувати новий світ, а не дивитися в минуле.

Про це варто не забувати в нинішніх Сполучених Штатах. А нам доцільно взяти до уваги американську історію успіху.