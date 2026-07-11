Ракетний удар по Одесі: є загиблі та постраждалий

Триває ліквідація наслідків ворожого удару

Сьогодні, 11 липня, росіяни вдарили ракетами по Одесі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

«Внаслідок ракетного удару по Одесі, за попередніми даними, на жаль, двоє людей загинуло. Ще одна людина постраждала: 24-річний чоловік отримав осколкове поранення», – йдеться у повідомленні.

За даними влади, під удар потрапив об’єкт цивільної інфраструктури. На місці атаки працюють усі відповідні служби.

«Постраждалому надається необхідна медична допомога. Триває ліквідація наслідків ворожого удару», – додав Кіпер.

Нагадаємо, російська терористична армія завдала удару по цивільній інфраструктурі Одещини. Унаслідок атаки пошкоджено поліклініку, щонайменше три приватні житлові будинки та обʼєкти інфраструктури.

Також 11 липня росіяни вдарили по Немишлянському району Харкова. Унаслідок цього постраждали люди.

Зокрема, уночі в Києві пролунали потужні вибухи, після чого в столиці оголосили повітряну тривогу – ворог атакував місто ракетами. Унаслідок удару постраждали люди.