Зарплати працівникам культури зростуть: на скільки і коли

Бережна: люди – головна цінність української культури

Кабінет міністрів ухвалив постанову про перший етап реформи оплати праці у сфері культури: з 1 січня 2027 року посадові оклади працівників державних і комунальних закладів культури зростуть на 70%. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

Рішення ухвалили за спільною пропозицією Міністерства культури та Мінекономіки. Підвищення стосується посадових окладів, визначених відповідно до Єдиної тарифної сітки, а також працівників Українського культурного фонду та Українського інституту книги.

Утім зростання буде однаковим не для всіх. Для працівників закладів культури, чиї оклади вже розраховують із застосуванням коефіцієнтів підвищення до 1,3 включно, передбачено окремий механізм – з 1 січня 2027 року їхні оклади зростуть на 40%.

«Запускаємо реформу оплати праці у сфері культури. Підвищуємо до 70% посадові оклади працівників уже з 1 січня 2027. Команда Мінкульту разом з колегами пів року напрацьовувала рішення для збільшення оплати», – заявила віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна. За її словами, наступним кроком стане перехід до сучасної та прозорої моделі винагороди в галузі.

У Мінекономіки наголосили, що це рішення виходить за межі однієї галузі. За словами заступниці міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Дарії Марчак, підвищення окладів працівникам культури – це початок комплексної реформи оплати праці всієї бюджетної сфери, мета якої – єдині сучасні принципи оплати, що забезпечать справедливу винагороду та конкурентоспроможність бюджетних професій.

Кабмін доручив обласним і Київській міській державним адміністраціям (військовим адміністраціям) забезпечити виконання постанови у закладах культури, що належать до сфери їх управління. Органам місцевого самоврядування уряд рекомендував виплачувати зарплату за новими правилами та розробити заходи для підвищення ефективності роботи мережі закладів культури, щоб спрямувати вивільнені кошти на підвищення оплати праці.

Нагадаємо, станом на початок 2026 року фактична зарплата працівника культури в Україні становила лише 43% від середньої по країні – галузь роками залишається однією з найнижчеоплачуваних серед бюджетних сфер.

Реформа є одним із ключових заходів Стратегії розвитку культури в Україні до 2030 року. Вона має підвищити престиж роботи у сфері культури, допомогти зберегти професійних фахівців і зміцнити спроможність культурних інституцій під час війни та в період післявоєнного відновлення. Це не перший подібний крок уряду цього року: раніше ухвалили механізм підвищення зарплат і для педагогів – двома етапами, на 50% протягом 2026 року.

Нагадаємо, аналогічну хвилю підвищень уряд уже профінансував для іншої частини бюджетної сфери – уряд розподілив 6,6 млрд грн на підвищені зарплати освітянам і соцпрацівникам, причому регіони з бойовими діями отримають компенсацію до 80% видатків.