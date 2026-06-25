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Politico дізналося про рішення, які НАТО підготувало для України

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Politico дізналося про рішення, які НАТО підготувало для України
НАТО погодило нові мільярди військової допомоги Україні
фото: NATO

У проєкті декларації саміту в Анкарі союзники передбачили нові оборонні контракти та щонайменше €70 млрд військової допомоги Києву

Країни-члени НАТО підготували проєкт рішень щодо подальшої військової підтримки України, який планують розглянути на саміті Альянсу в Анкарі. Документ передбачає багатомільярдні оборонні контракти та нові зобов'язання щодо фінансування допомоги Києву. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Politico.

За інформацією дипломатів, які працюють над текстом підсумкової декларації, документ буде коротким, як і торік. Наразі представники країн НАТО продовжують погоджувати його зміст, який може змінюватися до останнього моменту перед підписанням.

Як зазначає видання, точна сума майбутніх оборонних контрактів поки не визначена. Частину угод можуть попередньо погодити або сформувати на основі вже чинних програм.

За словами співрозмовників Politico, генеральний секретар НАТО Марк Рютте прагне зосередити саміт на розвитку оборонної промисловості Альянсу. Такий підхід, як зазначається, має допомогти подолати внутрішні розбіжності між союзниками.

Дипломати повідомили, що у проєкті декларації країни НАТО планують взяти на себе зобов'язання надати Україні військову допомогу на суму €70 млрд та передбачити на наступний рік фінансування щонайменше на такому ж рівні.

Один із дипломатів зазначив, що саме положення про підтримку України може стати найбільш дискусійною частиною документа. Водночас інший високопосадовець Альянсу заявив, що загалом переговори щодо тексту декларації проходять без суттєвих ускладнень.

У проєкті також передбачено, що європейські члени НАТО збільшать власний внесок у безпеку континенту, зокрема шляхом інвестицій у далекобійні ударні комплекси, системи протиповітряної оборони та безпілотники.

Крім того, за даними Politico, масштабні оборонні контракти, вигідні для американської промисловості, можуть стати додатковим аргументом генерального секретаря НАТО Марка Рютте у взаємодії з президентом США Дональдом Трампом.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що головною перешкодою для досягнення мирної угоди щодо війни в Україні залишається позиція Володимира Путіна. За його словами, представники адміністрації президента США Дональда Трампа, зокрема державний секретар Марко Рубіо та спецпосланець Джаред Кушнер, активно працюють над просуванням переговорного процесу. Водночас Рютте наголосив, що російський диктатор продовжує наполягати на максималістських вимогах, що ускладнює досягнення мирної угоди.

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Теги: НАТО Україна військова допомога

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