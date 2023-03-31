Лукашенко запропонував припинити війну в Україні. Кремль відреагував
Дмитро Пєсков назвав війну в Україні «єдиним засобом досягнення цілей Москви»
Російський диктатор Путін обговорить з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком його пропозицію припинити бої в Україні, яку він озвучив сьогодні, 31 березня, під час послання до білорусів. Про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, повідомляють російські ЗМІ.
За його словами, для Росії в контексті так званої «спецоперації» нібито «нічого не змінюється».
«Безперечно, ми чули заяви Олександра Григоровича, безумовно, два президенти, я маю на увазі Путіна і Лукашенка, продовжать (переговори – «Главком») наступного тижня. Наступного тижня буде ВДС (Вища Державна рада Союзної держави – «Главком»), це дасть можливість президентам ще раз докладно поговорити один з одним. Напевно, будуть і цю тему обговорювати», – заявив Пєсков.
За словами Пєскова, тільки за допомогою війни Кремль може досягнути своїх цілей. Також Пєсков сказав, що порівнювати пропозицію Лукашенка з «мирним планом» Китаю недоречно.
«Навряд чи, думаю, доречно порівнювати ці два набори ідей – той, який озвучив голова Сі, і той, про який говорив зараз президент Лукашенко», – заявив Пєсков.
Пєсков звинуватив Україну у тому, що план КНР досі не реалізований. На його думку, продовження війни прагнуть «командири», які знаходяться не у Києві.
«Там же є певні положення, які, скажімо так, зараз нереалізовані у зв'язку з небажанням і неможливістю української сторони не послухатися своїх кураторів і своїх командирів. А ці командири, як ми знаємо, сидять не в Києві й наполягають на тому, щоби війна тривала», – пояснив речник Путіна.
Також прессекретар президента РФ згадав розміщення ядерної зброї в Україні. За його словами, Кремль не може ігнорувати таку можливість як загрозу.
«Це – та гіпотетична небезпека, на яку наша країна не може не звертати уваги», – заявив Пєсков.
Зазначимо, що скоро Лукашенко планує відвідати Путіна. Два диктатори обговорять розміщення російської тактичної ядерної зброї у Білорусії вже у квітні.
Нагадаємо, 31 березня Олександр Лукашенко закликав Росію та Україну припинити бойові дії та оголосити перемир'я. Білоруський диктатор запропонував розпочати мирні переговори, однак зазначив, що сам мало в них вірить.
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