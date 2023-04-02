Росія «присуне ядерну зброю» до кордону із Польщею – Гризлов

Вже до 1 липня має бути підготовлено сховище для розміщення тактичної ядерної зброї на території Білорусі

Сьогодні, в етері білоруського телеканалу СТВ посол Росії у Мінську Борис Гризлов зазначив, що розміщена на західних кордонах Білорусі ядерна зброя дасть змогу краще гарантувати її безпеку.

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«Ядерне озброєння буде розміщене до західних кордонів нашої Союзної держави і буде підвищувати можливості гарантування нашої безпеки. Це буде зроблено, незважаючи на галас у Європі та США», – сказав він.

На його думку, як ніколи важливий паритет у питанні розміщення ядерної зброї у світі.

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«Якщо ми говоримо про розміщення американської ядерної зброї в країнах Європи – Італії, Бельгії, Нідерландах, Німеччині, Туреччині, то і ми повинні вживати заходів, які підвищуватимуть безпеку нашої Союзної держави», – пояснив Гризлов.

Він зазначив, що «Росія і Білорусь» – законна територія Союзної держави, на відміну від країн, де США розміщують свою ядерну зброю».

Посол також нагадав, що вже до 1 липня має бути підготовлено сховище для розміщення тактичної ядерної зброї на території Білорусі.

Нагадаємо, 25 березня президент РФ Володимир Путін заяавив, що Росія розмістить тактичну ядерну зброю в Білорусі