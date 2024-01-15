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Британія відправить 20 тис. військових на масштабні навчання НАТО

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Британія відправить 20 тис. військових на масштабні навчання НАТО
Розгортання на східному фланзі Європи включатиме 16 тис. військовослужбовців британської армії
фото з відкритих джерел

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Велика Британія відправить 20 тисяч військовослужбовців для служби по всій Європі у рамках масштабних навчань НАТО в першій половині цього року. Про це повідомило міністерство оборони країни, передає Reuters.

Для навчань НАТО Steadfast Defender 24, який Альянс проведе із метою відпрацювання захисту свого східного флангу, Велика Британія відправить у Європу військових, кораблі та літаки.

Розгортання включає 16 тис. військовослужбовців британської армії, які будуть базуватися в Східній Європі з лютого по червень, авіаносну ударну групу та штурмовики F-35B Lightning і літаки спостереження.

«Сьогодні я можу оголосити, що Сполучене Королівство відправить близько 20 тис. військовослужбовців для участі в одному з найбільших розгортань НАТО з часів закінчення холодної війни», - заявив міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс.

Він додав, що військові об’єднають зусилля з колегами з 30 країн НАТО та Швеції, «забезпечуючи життєво важливу гарантію проти загрози Путіна».

Нагадаємо, видання Bild із посиланням на секретний документ Бундесверу (Збройні сили Німеччини) повідомило, що Збройні сили Німеччини готуються до гібридної російської атаки на східний фланг НАТО в лютому цього року. 

Теги: росія НАТО війна військові навчання Велика Британія

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