Росіянин викрав «швидку» разом з медиками

Перед цим чоловік побив водія

У російському Єкатеринбурзі росіянин побився з водієм швидкої допомоги, а потім викрав машину разом з медиками, які там були. Про це пишуть місцеві ЗМІ.

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За словами затриманого, бригаду швидкої допомоги він викликав своїй співмешканці, яка впала біля будинку. Після приїзду медиків він вступив у конфлікт із водієм швидкої і побив його. Потім він сів за кермо і викрав автомобіль. Разом із медиками чоловік проїхав кілька кварталів.

Поліція порушила проти викрадача кримінальну справу за неправомірне заволодіння автомобілем або іншим транспортним засобом без мети викрадення.

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Нагадаємо, за повідомленнями ЗМІ, після нападу РФ на Україну у Росії суттєво зросла кількість дрібних крадіжок. Суди у першому півріччі 2022 року визнали винними у дрібних крадіжках 67 113 осіб – на 17% більше, ніж за рік до війни. Найчастіше росіяни крали алкоголь, ковбаси, м'ясо, вершкове масло, солодощі. Судді переважно призначали правопорушникам штрафи чи адміністративні арешти.