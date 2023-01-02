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Росіянин викрав «швидку» разом з медиками

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Росіянин викрав «швидку» разом з медиками
фото ілюстративне з відкритих джерел

Перед цим чоловік побив водія

У російському Єкатеринбурзі росіянин побився з водієм швидкої допомоги, а потім викрав машину разом з медиками, які там були. Про це пишуть місцеві ЗМІ.

За словами затриманого, бригаду швидкої допомоги він викликав своїй співмешканці, яка впала біля будинку. Після приїзду медиків він вступив у конфлікт із водієм швидкої і побив його. Потім він сів за кермо і викрав автомобіль. Разом із медиками чоловік проїхав кілька кварталів.

Поліція порушила проти викрадача кримінальну справу за неправомірне заволодіння автомобілем або іншим транспортним засобом без мети викрадення.

Нагадаємо, за повідомленнями ЗМІ, після нападу РФ на Україну у Росії суттєво зросла кількість дрібних крадіжок. Суди у першому півріччі 2022 року визнали винними у дрібних крадіжках 67 113 осіб – на 17% більше, ніж за рік до війни. Найчастіше росіяни крали алкоголь, ковбаси, м'ясо, вершкове масло, солодощі. Судді переважно призначали правопорушникам штрафи чи адміністративні арешти.

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Теги: росія злочин війна росіяни

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