Сирський розкрив плани ворога про збільшення реактивних безпілотників

Олександр Сирський під час наради, 4 червня 2026 рік

Україна продовжує збільшувати кількість екіпажів дронів-перехоплювачів

Агресор планує суттєво підвищити швидкість своїх засобів нападу, довівши частку реактивних ударних безпілотників у нових хвилях атак до 50%. Про це за підсумками робочої наради заявив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський, інформує «Главком».

Російські окупаційні війська готують масштабну модернізацію свого повітряного арсеналу для ударів по Україні.

«Ворог постійно змінює тактику застосування дронів, збільшує їхню кількість і покращує якість. Агресор планує дотягнути частку реактивних ударних дронів до 50%. Це ставить перед нами нові виклики, які потребують своєчасної реакції», – сказав головком.

За словами Олександра Сирського, наслідки щоденних російських нальотів були б значно важчими, якби Україна системно не розбудовувала так звану «малу протиповітряну оборону».

На сьогодні більшість знищених російських «шахедів», «гераней» та розвідувальних апаратів – це результат полювання українських дронів-перехоплювачів.

Статистика відбиття атак за травень демонструє високу ефективність українських розробок:

Понад 3,5 тис. російських дронів різних типів знищили українські дрони-перехоплювачі

Понад 1,2 тис. збитих дронів записали на свій рахунок Сили безпілотних систем (СБС).

Понад 440 ворожих безпілотників ліквідувала армійська авіація. Українські гелікоптери вже оснащують сучасними прицільними комплексами та новим ракетним озброєнням.

«Ми нарощуємо кількість екіпажів дронів-перехоплювачів і продовжуємо навчання персоналу. Триває робота над формуванням четвертого ешелону ППО, який прикриватиме ще дві області. Активно залучаємо й армійську авіацію», – зауважив Олександр Сирський.

Під час наради головнокомандувач також заслухав пропозиції військових та конструкторів щодо чергового етапу модернізації вітчизняних безпілотників-перехоплювачів. Українські фахівці вже розробляють рішення, які дозволять ефективно знешкоджувати нові реактивні дрони окупантів на великих швидкостях.

«Главком» писав, що Угруповання Сил безпілотних систем Збройних Сил України підбило підсумки своєї роботи за рік та оприлюднило приголомшливу статистику верифікованих втрат ворога. За 358 діб з моменту створення командування, українські дрони нейтралізували понад 100 тис. живої сили противника та знищили сотні тисяч одиниць техніки, що втричі перевищує чисельність угруповання, яке Росія кидала на захоплення української столиці у 2022 році.

Нагадаємо, Сили безпілотних систем (СБС) Збройних сил України завдали чергового результативного удару по військовій інфраструктурі на території Російської Федерації. Цієї нічні під прицілом українських безпілотників опинився військовий аеродром в околицях Таганрога Ростовської області. У результаті точної атаки окупанти втратили оперативно-тактичний ракетний комплекс та два дефіцитні дальні літаки.