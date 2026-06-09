СБУ оприлюднила результати роботи найефективнішого підрозділу

За травень спецпризначенці заявили про знешкодження понад 8 тис. окупантів та ураження тисяч одиниць ворожої тех

Центр спеціальних операцій «А» Служби безпеки України третій місяць поспіль посів перше місце серед усіх складових Сил оборони за кількістю уражених і знищених цілей. Про це повідомиляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За даними відомства, високі результати забезпечили інтенсивна бойова робота, ефективне застосування безпілотних систем та точне ураження пріоритетних цілей противника.

🔥 За підсумками травня спецпризначеніці "Альфи" СБУ знешкодили понад 8 000 окупантів.



Крім того, ворог зазнав значних втрат у техніці, озброєнні та військовій інфраструктурі. Уражено:



▪️ 5535 БпЛА різного типу

▪️ 2807 одиниць автомобільної техніки

▪️ 2214 антен та вузлів… pic.twitter.com/bWriw9gTXs — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 9, 2026

Згідно з верифікованими даними профільного підрозділу ЦСО, у травні воїни «Альфи» знешкодили понад 8 тис. російських окупантів.

Крім втрат у живій силі, російська армія зазнала значних втрат у техніці та військовій інфраструктурі.

Зокрема, підрозділ уразив:

5535 безпілотників різного типу;

2807 одиниць автомобільної техніки;

2214 антен і вузлів зв'язку;

1781 фортифікаційний та інженерний об'єкт;

123 склади з боєприпасами та військовим майном;

101 артилерійську систему та самохідну артилерійську установку;

62 одиниці бронетехніки, серед яких 15 танків та 47 бойових броньованих машин;

35 засобів протиповітряної оборони;

23 радіолокаційні станції;

22 одиниці водного транспорту;

11 реактивних систем залпового вогню.

Тимчасовий виконувач обов'язків голови СБУ Євгеній Хмара заявив, що такі результати стали можливими завдяки високому рівню підготовки особового складу та ефективному використанню сучасних технологій на полі бою.

«Ці бойові результати є свідченням високого рівня підготовки наших воїнів, їхньої дисципліни та вміння ефективно діяти в умовах сучасної війни. За кожною цифрою стоїть щоденна злагоджена робота команди «Альфа» СБУ, яка завдає ворогу відчутних втрат. Ми постійно доводимо, що професіоналізм, технологічна перевага та рішучість дозволяють успішно протистояти противнику незалежно від його чисельності та наявних ресурсів», – зазначив Хмара.

Раніше Служба безпеки України провела низку масштабних операцій на території Росії, спрямованих на ураження військових аеродромів, складів боєприпасів, нафтобаз та інших об'єктів військової логістики. У СБУ неодноразово заявляли, що пріоритетними цілями залишаються підприємства та інфраструктура, які забезпечують російську армію озброєнням, пальним і боєприпасами. За оцінкою спецслужби, такі удари знижують логістичні можливості противника та ускладнюють забезпечення російських військ на фронті.