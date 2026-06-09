Головна Світ Соціум
search button user button menu button

СБУ оприлюднила результати роботи найефективнішого підрозділу

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
СБУ оприлюднила результати роботи найефективнішого підрозділу
«Альфа» СБУ втретє поспіль стала лідером за втратами ворога
скріншот з відео

За травень спецпризначенці заявили про знешкодження понад 8 тис. окупантів та ураження тисяч одиниць ворожої тех

Центр спеціальних операцій «А» Служби безпеки України третій місяць поспіль посів перше місце серед усіх складових Сил оборони за кількістю уражених і знищених цілей. Про це повідомиляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За даними відомства, високі результати забезпечили інтенсивна бойова робота, ефективне застосування безпілотних систем та точне ураження пріоритетних цілей противника.

Згідно з верифікованими даними профільного підрозділу ЦСО, у травні воїни «Альфи» знешкодили понад 8 тис. російських окупантів.

Крім втрат у живій силі, російська армія зазнала значних втрат у техніці та військовій інфраструктурі.

Зокрема, підрозділ уразив:

  • 5535 безпілотників різного типу;
  • 2807 одиниць автомобільної техніки;
  • 2214 антен і вузлів зв'язку;
  • 1781 фортифікаційний та інженерний об'єкт;
  • 123 склади з боєприпасами та військовим майном;
  • 101 артилерійську систему та самохідну артилерійську установку;
  • 62 одиниці бронетехніки, серед яких 15 танків та 47 бойових броньованих машин;
  • 35 засобів протиповітряної оборони;
  • 23 радіолокаційні станції;
  • 22 одиниці водного транспорту;
  • 11 реактивних систем залпового вогню.

Тимчасовий виконувач обов'язків голови СБУ Євгеній Хмара заявив, що такі результати стали можливими завдяки високому рівню підготовки особового складу та ефективному використанню сучасних технологій на полі бою.

«Ці бойові результати є свідченням високого рівня підготовки наших воїнів, їхньої дисципліни та вміння ефективно діяти в умовах сучасної війни. За кожною цифрою стоїть щоденна злагоджена робота команди «Альфа» СБУ, яка завдає ворогу відчутних втрат. Ми постійно доводимо, що професіоналізм, технологічна перевага та рішучість дозволяють успішно протистояти противнику незалежно від його чисельності та наявних ресурсів», – зазначив Хмара.

Раніше Служба безпеки України провела низку масштабних операцій на території Росії, спрямованих на ураження військових аеродромів, складів боєприпасів, нафтобаз та інших об'єктів військової логістики. У СБУ неодноразово заявляли, що пріоритетними цілями залишаються підприємства та інфраструктура, які забезпечують російську армію озброєнням, пальним і боєприпасами. За оцінкою спецслужби, такі удари знижують логістичні можливості противника та ускладнюють забезпечення російських військ на фронті.

Читайте також:

Теги: війна окупанти СБУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У РФ запахло банківською кризою
У РФ запахло банківською кризою
19 травня, 07:48
Андрій Сибіга під час дискусії у межах конференції PISM Strategic Ark
Сибіга перерахував «червоні лінії» України у мирних переговорах
12 травня, 17:41
Багато було влучань по житлових будинках та іншій цивільній інфраструктурі
Понад 4500 ударів за тиждень та 52 загиблих: Зеленський підбив підсумки російського терору
17 травня, 11:00
Ситуація на фронті 21 травня
Лінія фронту станом на 21 травня 2026. Зведення Генштабу
21 травня, 22:31
Нині триває 1539-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 12 травня 2026 року
12 травня, 08:16
Удар по Краматорську: прокуратура відкрила справу про воєнний злочин
Краматорськ потрапив під російський обстріл
25 травня, 14:23
Антиамериканський мурал на будівлі в Тегерані
Іран вестиме вічну війну з США та Ізраїлем. Аналіз CNN
29 травня, 01:15
Конкретні плани щодо скорочення військ Пентагон представить уже на червневій конференції НАТО
США прискорюють вивід військ з Європи і не дають союзникам часу на підготовку
31 травня, 02:10
Критики стверджують, що зараз не час для переговорів з Москвою
Bloomberg: Європа та Україна готують план залучення РФ до мирних переговорів
4 червня, 02:29

Соціум

ЄС дозволив силою зупиняти судна тіньового флоту Росії
ЄС дозволив силою зупиняти судна тіньового флоту Росії
РФ заочно арештувала Роберта Бровді у ще одній справі
РФ заочно арештувала Роберта Бровді у ще одній справі
Прокурора МКС, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонено від посади
Прокурора МКС, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонено від посади
СБУ оприлюднила результати роботи найефективнішого підрозділу
СБУ оприлюднила результати роботи найефективнішого підрозділу
Тисячі фанатів НБА освистали Трампа: що сталося
Тисячі фанатів НБА освистали Трампа: що сталося
У Підмосков’ї вибухнув автомобіль, водій загинув (відео)
У Підмосков’ї вибухнув автомобіль, водій загинув (відео)

Новини

Подорожачав бензин? Винні мігранти! Українка розповіла, як трампівська пропаганда зомбує американців
Вчора, 23:00
За 9 км від резиденції Путіна на Валдаї з’явилися антидронові сітки (фото)
Вчора, 18:24
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 01:29
В Україні дощі, грози: погода на 7 червня 2026 року
7 червня, 05:59
Повернення полонених та підтримка ветеранів: Буданов очолив нову інституцію
6 червня, 17:49
СБУ викрила трьох ворожих агентів, одна з них закликала ударити «Орєшніком» по Києву
5 червня, 13:37

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua