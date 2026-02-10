США підірвали судно з наркотиками в Тихому океані

З 2 вересня американські сили завдали щонайменше 38 ударів у Карибському басейні та Тихому океані

Внаслідок операції загинули двоє осіб, ще одна людина вижила

Американські військові знищили судно, яке, за їхніми даними, використовувалося для контрабанди наркотиків у східній частині Тихого океану. Про це пише The Hill, передає «Главком».

За інформацією Південного командування США, судно рухалося відомими маршрутами наркотрафіку та перебувало під контролем організації, яку в США класифікують як терористичну. Яку саме групу мають на увазі, у Southcom не уточнили. Внаслідок операції загинули двоє осіб, ще одна людина вижила.

Це вже другий подібний інцидент цього місяця. Минулого тижня американські військові також знищили судно з наркотиками у східній частині Тихого океану, тоді загинули двоє осіб.

За даними Southcom, з 2 вересня американські сили завдали щонайменше 38 ударів у Карибському басейні та Тихому океані, внаслідок чого було ліквідовано понад 130 осіб, яких у США називають «наркотерористами».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп повідомив, що Сполучені Штати завдали удару по території у Венесуелі, яку він назвав «місцем перевантаження наркотиків».