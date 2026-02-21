У Києві рятувальники визволили дітей, які заблукали в каналізації на Хрещатику

На місці всі обставини з’ясовують працівники ювенальної превенції

У Києві на спецлінію 112 звернулися діти, які повідомили, що заблукали в каналізації під столицею. Вони дуже змерзли та просили допомоги. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Національну поліцію України.

«Каналізаційна мережа – це небезпечний лабіринт, де в будь-яку мить можуть статися завали, витік отруйних газів або раптове затоплення. Часу на зволікання не було – ми негайно вирушили на пошуки», – ідеться в повідомленні правоохоронців.

Патрульні спільно з рятувальниками ДСНС обстежили люки і дощову каналізацію та виявити дітей у зливній каналізації на Хрещатику.

Патрульні заспокоїли згублених хлопців, а рятувальники дістали їх із підземної пастки. На щастя, з ними все гаразд.

На місці всі обставини з’ясовують працівники ювенальної превенції.

