У Києві рятувальники визволили дітей, які заблукали в каналізації на Хрещатику

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
У Києві рятувальники визволили дітей, які заблукали в каналізації на Хрещатику
Рятувальники витягли дітей зі зливової каналізації на Хрещатику
фото: скріншот із відео

На місці всі обставини з’ясовують працівники ювенальної превенції

У Києві на спецлінію 112 звернулися діти, які повідомили, що заблукали в каналізації під столицею. Вони дуже змерзли та просили допомоги. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Національну поліцію України.

«Каналізаційна мережа – це небезпечний лабіринт, де в будь-яку мить можуть статися завали, витік отруйних газів або раптове затоплення. Часу на зволікання не було – ми негайно вирушили на пошуки», – ідеться в повідомленні правоохоронців.

Патрульні спільно з рятувальниками ДСНС обстежили люки і дощову каналізацію та виявити дітей у зливній каналізації на Хрещатику.

Патрульні заспокоїли згублених хлопців, а рятувальники дістали їх із підземної пастки. На щастя, з ними все гаразд.

На місці всі обставини з’ясовують працівники ювенальної превенції.

Нагадаємо, у Дніпрі знайдено мертвою 14-річну Анастасію Ситнікову. Пошуки дівчини тривали два дні.

До слова, після понад 40 годин безперервних пошуків поліція Буковини успішно розшукала 13-річну Юлію Волощук. Як з’ясувалося, дівчинку викрав 37-річний місцевий мешканець, який силоміць утримував її в порожніх оселях своїх родичів. Дитина жива, її здоров’ю наразі нічого не загрожує. 

Зауважимо, суд виніс вирок 39-річному мешканцю Фастівського району, який намагався викрасти маленьку дівчинку прямо посеред вулиці. Зловмисник, який раніше вже був судимий за розбещення неповнолітніх, проведе за ґратами понад три роки.

Як повідомлялося, на Закарпатті внаслідок падіння дерева загинула восьмирічна дівчинка. Дитина гралася поблизу місця, де знайомий її родини зрізав багаторічні рослини.

Теги: Київ дитина вирок поліція рятувальники

