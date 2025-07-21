Правоохоронці затримали високопосадовця НАБУ

Як наголошує Офіс генпрокурора, Магамедрасулов виступав в ролі посередника продажу до республіки Дагестан (РФ) партій технічних конопель

Офіс генпрокурора з СБУ викрили та затримали керівника одного з територіальних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова. Високопосадовцю НАБУ готується повідомлення про підозру в пособництві РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними правоохоронців, зазначений керівник підрозділу НАБУ із дислокацією у Дніпрі координує діяльність Бюро в прифронтових областях України. При цьому, він підтримує контакти з РФ та домовлявся із представниками сектору російської економіки про продаж технічних конопель.

Зокрема, як наголошує Офіс генпрокурора, Магамедрасулов виступав в ролі посередника продажу до республіки Дагестан (РФ) партій технічних конопель, незаконне вирощування якої організував його батько-підприємець – Сентябр Магамедрасулов.

«Також під час розслідування встановлено, що високопосадовець Бюро мав тісний контакт із народним депутатом від забороненої партії ОПЗЖ Федором Христенком, який втік з країни і співпрацює зі спецслужбами РФ та впливає на діяльність НАБУ. Наразі перевіряється інформація, щодо контактів Руслана Магамедрасулова з російськими спецслужбами та передачі їм таємної інформації, в тому числі щодо розслідування справ», – йдеться у дописі.

За даними справи, Магамедрасулов мав бути дислокований у Дніпрі та відповідати за роботу в прифронтових регіонах, але натомість майже увесь час перебував у Києві та нещодавно кілька тижнів відпочивав на Канарських островах (острові Тенеріфе).

Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, Служба безпеки України та Офіс генпрокурора проводять спецоперацію із нейтралізації російського впливу на НАБУ. Детективам інкримінують державну зраду, незаконну торгівлю з РФ, корупційні дії в інтересах олігархів тощо.