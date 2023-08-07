Черкаський військкомат планує витратити на ремонт 94 млн грн

На території військкомату виконають загальнобудівельні та електромонтажні роботи, влаштують мережі, відеонагляд, зв’язок, майданчик під генератор, плац, тротуари, проїзди тощо

За результатами тендерів 25 липня Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради замовив у «Конструкторське бюро Гарант» реконструкцію будівлі та капремонт прилеглої території. Сума робіт складе 94 млн грн. Про це пишуть «Наші гроші» з посиланням на систему «Прозорро»".

Будь ласка, читайте текст після реклами

За даними джерела, до кінця 2024 року в Черкасах мають виконати третю чергу реконструкції будівлі по вулиці Хоменка, 19 за 68 млн грн, а також капітальний ремонт прилеглої до неї території за 26 млн грн. Там знаходиться Черкаський обласний територіальний центр комплектування.

Зокрема, на території військкомату виконають загальнобудівельні та електромонтажні роботи, влаштують мережі, відеонагляд, зв’язок, майданчик під генератор, плац, тротуари, проїзди тощо. При цьому в підсумкових відомостях ресурсів ціни основних будівельних матеріалів перевищують ринковий рівень.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Дрібнозернистий щільний асфальтобетон марки 1 із маркуванням АСГ.Др.Щ.НП.І на суму 7,20 млн грн коштує 8196 грн/т (тендерні ціни вказано без ПДВ, — ред.). Червневий моніторинг «ДерждорНДІ» показує, що ціна такого асфальтобетону на Черкащині складає 5052-5 920 грн/т. Тобто це принаймні на третину дешевше від нинішньої тендерної ціни.

Цікаво, що Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міськради у липні замовляв іншій компанії ремонт частини вулиці Героїв Холодного Яру таким асфальтобетоном на бітумі 70/100-55 по 4 833 грн/т, що майже вдвічі дешевше.

Журналісти також повідомили про значно завищені ціни на щебінь, утеплювач та кабель. Крім того, фірма отримала підряди без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов.

Що відомо про підрядника

Місцеве «Конструкторське бюро Гарант» зі статутним капіталом 1000 гривень належить Наталії Сергієнко, а директором є Андрій Охота. До 2021 року директоркою була Леся Стасишен. До 2020 року фірмою володів Денис Бурімов. У 2017 році посаду директора певний час обіймав Юрій Піддубний, а до того Денис Бурімов був і директором також. Загалом із 2017 року фірма отримала підрядів на Черкащині й Київщині на 265 млн грн.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Своєю чергою Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міськради очолює Олександр Яценко. Два роки тому поліція підозрювала, що він замовляв ремонти тротуарів знайомому підприємцю, в результаті чого частина бюджетних коштів була привласнена шляхом завищення ціни на плитку Старе місто. Однак з 2021 року нових ухвал по цій справі в реєстрі не з’являлось.