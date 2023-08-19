В Україні виготовлятимуть шведські БМП CV-90

«Ми зробимо все можливе, щоб перша вироблена в Україні CV90 зʼявилась якомога швидше», – Зеленський

Україна та Швеція домовилися про виробництво та ремонт БМП CV-90 на території нашої країни. Про це заявив президент Володимир Зеленський на спільній пресконференції з премʼєрміністром Швеції Ульфом Крістерссоном.

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«Сьогодні ми деталізували нашу домовленість щодо спільного виробництва бойових машин піхоти CV90 в Україні. Це приклад того, що безпекова співпраця, співпраця у виробництві повністю відображатиме єдність наших цінностей. І ми зробимо все можливе, щоб перша вироблена в Україні CV90 зʼявилась якомога швидше», – заявив Зеленський.

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Крім того, Володимир Зеленський та Ульф Крістерссон обговорили отримання Україною шведських літаків «Гріпен». Тестові випробування «гріпенів» за участю українських пілотів почалися, запевнив президент.

«Сьогодні ми детально обговорили майбутні кроки щодо отримання прекрасних шведських «гріпенів». Зустрічатимусь зі Спікером парламенту, із представниками всіх парламентських політичних сил і порушуватиму це питання як одне з ключових», – сказав Володимир Зеленський.

Ішлося також про передачу нового, 13-го пакету шведської військової допомоги.

Нагадаємо, у суботу, 19 серпня, президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською прибув з робочим візитом у Швецію.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленьский повідомив хороші новини щодо реалізації домовленостей з партнерами.

Раніше стало відомо, що парламент Швеції проголосував за подальшу передачу Україні 13-го пакета військової допомоги на суму понад 3,2 млрд шведських крон (понад $2,9 млн).

До слова, Зеленський анонсував восени проведення першого Форуму оборонних індустрій, метою якого є збір українських та іноземних виробників зброї для створення нових безпечних рішень на світовому рівні.