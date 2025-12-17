Житній ринок передадуть на продаж вже 18 грудня? Активісти б'ють на сполох

На минулому засіданні Київради, 4 грудня, питання продажу Житнього ринку було зняте

Вже цього четверга, 18 грудня, на сесії Київради може бути піднято питання продажу Житнього ринку. Минулого разу розголос та обурення столичної громади допомогли, і на засіданні 4 грудня питання зняли. Про це йдеться у повідомленні столичного активіста та пам’яткоохоронця Дмитра Перова, інформує «Главком».

«Міський голова – Віталій Кличко досяг попередньої домовленості з частиною депутатів Київської міської ради про продовження розгляду питань знятих на попередній сесії міськради. За наявною інформацією вже є мінімальна кількість голосів за прийняття рішення», – повідомив Перов.

Активіст нагадав, що на минулому засіданні Київради, 4 грудня, питання продажу Житнього ринку було зняте. За словами Перова, депутати побоялися ухвалювати рішення про продаж будівлі через суспільний розголос та обурення місцевих мешканців .

Перов нагадав, що Департамент охорони культурної спадщини КМДА радив будівлю ринку на включення до Державного реєстру нерухомих памʼяток України, проте Міністерство культури України охоронний статус памʼятки досі не надало. На думку активіста, чиновників із Міністерства здивував предмет охорони памʼятки, який сформували в КМДА. У документах, зауважує Перов, прописали, що «предмет охорони може бути скоригований в ході робіт». Тобто, якщо під час «ремонту» впаде унікальний вантовий дах, його просто викреслять зі списку того, що треба охороняти.

«Ще одним цікавим моментом прийдешньої сесії є Проєкт рішення Ганни Старостенко про усунення тоталітарних символів з публічного простору. Проект хороший і на часі! Але починаєш читати – і там.. демонтаж елементів панно на Житньому ринку», – додає Перов. Активіст наголошує, що під приводом зняття назв радянських міст можна пошкодити цілісність унікального металевого панно.

«Металеве панно входить до предмету охорону і через оце «коригування» КМДА вже вилучає окремі елементи пам’ятки – наче показуючи майбутньому власнику вірний шлях: «ось так, ось так..», – пише активіст.

Крім того, за даними Перова, у проєкті договору про продаж відсутні зобов’язання щодо реставрації пам’ятки. Більше того, там не прописано обов’язкове укладання охоронного договору.

У коментарях до допису активіста одна з дописувачок зазначила, що на панно Житнього ринку є назви кораблів, які в Україні зазвичай «направляють за всім відомими координатами».

Фрагмент панно на Житньому ринку фото: Анна Коневська/Facebook

Активіст відповів, що не готовий зараз дискутувати, що прибирати, а що залишати на панно ринку. «Для цього у нас діє ціла профільна комісія. Але вся ситуація полягає в тому, що це панно вже включено до предмету охорони. І фактично тепер КМДА в ручному режимі визначає, що є памʼятка, а що не є памʼятка. Це не ок», – додав він.

Нагадаємо, Житній ринок отримав охоронний статус об'єкта культурної спадщини. Історичну будівлю Житнього ринку офіційно внесено до переліку об’єктів культурної спадщини. Відтепер вона перебуває під охороною держави та захищена від знесення. «Хто б не став власником він не зможе знищити цю історичну будівлю», – підкреслила директорка Департаменту охорони культурної спадщини КМДА Марина Соловйова.