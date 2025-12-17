Головна Київ Новини
search button user button menu button

Житній ринок передадуть на продаж вже 18 грудня? Активісти б'ють на сполох

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Житній ринок передадуть на продаж вже 18 грудня? Активісти б'ють на сполох
Департамент охорони культурної спадщини КМДА радив будівлю ринку на включення до Державного реєстру нерухомих памʼяток України
фото: Житній ринок/Facebook

На минулому засіданні Київради, 4 грудня, питання продажу Житнього ринку було зняте

Вже цього четверга, 18 грудня, на сесії Київради може бути піднято питання продажу Житнього ринку. Минулого разу розголос та обурення столичної громади допомогли, і на засіданні 4 грудня питання зняли. Про це йдеться у повідомленні столичного активіста та пам’яткоохоронця Дмитра Перова, інформує «Главком».

«Міський голова – Віталій Кличко досяг попередньої домовленості з частиною депутатів Київської міської ради про продовження розгляду питань знятих на попередній сесії міськради. За наявною інформацією вже є мінімальна кількість голосів за прийняття рішення», – повідомив Перов.

Активіст нагадав, що на минулому засіданні Київради, 4 грудня, питання продажу Житнього ринку було зняте. За словами Перова, депутати побоялися ухвалювати рішення про продаж будівлі через суспільний розголос та обурення місцевих мешканців .

Перов нагадав, що Департамент охорони культурної спадщини КМДА радив будівлю ринку на включення до Державного реєстру нерухомих памʼяток України, проте Міністерство культури України охоронний статус памʼятки досі не надало. На думку активіста, чиновників із Міністерства здивував предмет охорони памʼятки, який сформували в КМДА. У документах, зауважує Перов, прописали, що «предмет охорони може бути скоригований в ході робіт». Тобто, якщо під час «ремонту» впаде унікальний вантовий дах,  його просто викреслять зі списку того, що треба охороняти.

«Ще одним цікавим моментом прийдешньої сесії є Проєкт рішення Ганни Старостенко про усунення тоталітарних символів з публічного простору. Проект хороший і на часі! Але починаєш читати – і там.. демонтаж елементів панно на Житньому ринку», – додає Перов. Активіст наголошує, що під приводом зняття назв радянських міст можна пошкодити цілісність унікального металевого панно.

«Металеве панно входить до предмету охорону і через оце «коригування» КМДА вже вилучає окремі елементи пам’ятки – наче показуючи майбутньому власнику вірний шлях: «ось так, ось так..», – пише активіст.

Крім того, за даними Перова, у проєкті договору про продаж відсутні зобов’язання щодо реставрації пам’ятки. Більше того, там не прописано обов’язкове укладання охоронного договору.

Допис Дмитра Перова
Допис Дмитра Перова
скриншо

У коментарях до допису активіста одна з дописувачок зазначила, що на панно Житнього ринку є назви кораблів, які в Україні зазвичай «направляють за всім відомими координатами».

Фрагмент панно на Житньому ринку
Фрагмент панно на Житньому ринку
фото: Анна Коневська/Facebook

Активіст відповів, що не готовий зараз дискутувати, що прибирати, а що залишати  на панно ринку. «Для цього у нас діє ціла профільна комісія. Але вся ситуація полягає в тому, що це панно вже включено до предмету охорони. І фактично тепер КМДА в ручному режимі визначає, що є памʼятка, а що не є памʼятка. Це не ок», – додав він.

Нагадаємо, Житній ринок отримав охоронний статус об'єкта культурної спадщини. Історичну будівлю Житнього ринку офіційно внесено до переліку об’єктів культурної спадщини. Відтепер вона перебуває під охороною держави та захищена від знесення. «Хто б не став власником він не зможе знищити цю історичну будівлю», – підкреслила директорка Департаменту охорони культурної спадщини КМДА Марина Соловйова. 

Теги: архітектура КМДА Київ Віталій Кличко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Багатоповерхівка у Києві, в яку поцілили уламки російського дрона під час атаки у ніч на 29 листопада
Київ. Через атаку загинуло двоє людей (оновлено)
29 листопада, 08:04
Дрони атакували Київ
Російський дрон вдарив по багатоповерхівці у Києві (відео)
29 листопада, 00:52
У Києві працює ППО
У Києві та області прогриміли вибухи, працює ППО
29 листопада, 00:28
Садиба на вул. Притисько-Микільській, 1 накрита будівельним брезентом
На Подолі розпочато демонтаж історичної будівлі Ткацького цеху, що є пам’яткою історії
20 листопада, 10:04
Цукерки Gianduja у мережі Roshen
Цукерки Roshen по 1,5 тис. за кіло: чим вони особливі і що кажуть покупці (фото)
28 листопада, 14:09
Негода в Україні: зафіксовано низку ДТП на трасі від Києва до Житомира (відео)
Негода в Україні: зафіксовано низку ДТП на трасі від Києва до Житомира (відео)
24 листопада, 07:56
Поліція оштрафувала жінку, яка не пустила в укриття матір з дитиною
Поліція покарала пенсіонерку, яка не пустила матір з дитиною до укриття
25 листопада, 15:20
Будівництво метро на Виноградарі
Станція «Мостицька» змінить назву до відкриття: варіанти для голосування
9 грудня, 15:34
Білоусу інкримінують систематичні зґвалтування та сексуальне насильство стосовно студенток, серед яких були неповнолітні
Суд залишив під вартою режисера Білоуса, підозрюваного у зґвалтуванні неповнолітніх
Вчора, 16:10

Новини

У Чорнобилі знайдено 17-те гніздо найбільшого хижого птаха України (фото)
У Чорнобилі знайдено 17-те гніздо найбільшого хижого птаха України (фото)
Житній ринок передадуть на продаж вже 18 грудня? Активісти б'ють на сполох
Житній ринок передадуть на продаж вже 18 грудня? Активісти б'ють на сполох
Невдалий обгін на трасі Біла Церква – Фастів: у потрійній ДТП постраждали двоє водіїв (фото)
Невдалий обгін на трасі Біла Церква – Фастів: у потрійній ДТП постраждали двоє водіїв (фото)
У Рокитнянській громаді згоріло авто: рятувальники виявили тіло людини
У Рокитнянській громаді згоріло авто: рятувальники виявили тіло людини
В селі Мощун чоловік натрапив на вибухівку на власному подвір'ї (фото)
В селі Мощун чоловік натрапив на вибухівку на власному подвір'ї (фото)
Затримано нападників, які вдерлися в будинок на Обухівщині та підстрелили двох людей
Затримано нападників, які вдерлися в будинок на Обухівщині та підстрелили двох людей

Новини

Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
15 грудня, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
14 грудня, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua