Не стало унікальної актриси. Пам'яті Галини Яблонської

Галина Яблонська присвятила сцені майже 90 років свого життя

Сцена була справою всього життя Галини Яблонської

Не стало Народної артистки України, унікальної актриси Галини Яблонської. «Главком» мав честь опублікувати останнє велике інтерв'ю з нею.

Десять фактів про актрису Галину Яблонську Народилась у 1928 році в Умані, жила там до трьох років. Мати – актриса, вітчим – актор і режисер.

Галина Гілярівна Яблонська та Галина Юхимівна Сіденко – одна й та ж людина. Мати дала доньці прізвище та по-батькові вітчима Гілярія Яблонського, аби та не стала донькою ворога народу. Гілярій Яблонський замінив дівчинці рідного батька Юхима Сіденка, репресованого радянською владою.

Вперше вийшла на сцену у шість років, виконала епізодичну роль хлопчика. У вісім отримала роль у виставі «Хатина дяді Тома» Вінницького державного театру: зіграла Топсі, дівчинку-рабиню. Про дебют дитини писала місцева газета, зазначивши, що гонорар Галя віддала у фонд підтримки дітей Іспанії, які постраждали під час громадянської війни.

Закінченої акторської освіти не має. Фах здобувала з самого дитинства у різних театрах. Заочно навчалась у Дніпрі.

На сцені театру Франка вперше вийшла у 1951-му. До цього виступала в театрах Проскурова, Кам'янця-Подільського, Могилів-Подільського, Вінниці та Дніпра.

Увійшла до «Національного реєстру рекордів України» за «Найтриваліший період виступу на театральній сцені».

Понад десять років грає головну роль у виставі «Самотня леді». Ювілейний сотий показ відбувся 19 лютого 2020 року. Виставу актриса присвячує своїй донці, театральному художнику Олені Богатирьовій, якої не стало у 2017 році.

Галина Яблонська – засновник та президент Міжнародної Ліги «Матері і сестри – молоді України». У 2007 році за ініціативи Яблонської було створено Героїчний театр «Пам’ять».

Працювала як актриса-читець – майстер художнього слова, проводила широку концертну діяльність із сольними програмами. Тривалий час працювала на радіо і телебаченні.

Актриса мала два шлюби. З першим чоловіком-актором розлучилась в перші роки роботи в Києві. Другий чоловік був пілотом. З ним актриса народила двох дітей.

Не повірите, але Яблонська виходила на сцену практично 90 років. Вперше зіграла в 6 років. Пішла зі сцени після 95. Рекорд тривалості її кар'єри офіційно зареєстрований.

Знала і Бучму, і Юру... Дружила з Копержинською. Лише в театрі Франка відіграла понад 70 сезонів.

І, що примітно, перестала грати не зі своєї волі. Кілька років тому театр, переповнений молодими талантами, просто не продовжив співпрацю.

Мала образу. Бо глядач її «Самотню леді» – останню виставу – любив: ходив, аплодував понад 10 років. Просила дозволити забрати постановку і грати на інших майданчиках. Така практика є. Не дозволили.

Вела активну громадську діяльність. Мала драматичне особисте життя. Сказала у розмові зі мною: «У мене таке відчуття, що я прожила не одне життя, а якихось десять».

Які вони були ці «десять життів» Яблонської – розказувала дуже відверто. Пам'ятаємо.